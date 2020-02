GasDrácula inicia plan integral de suministro de gas en Carabobo

No dejes de leer: Expobeso se realiza en Naguanagua hasta el 14 de marzo

Por otra parte, el presidente de GasDrácula extendió un particular reconocimiento al personal de flotas, plantas y granel, quienes hicieron posible alcanzar los resultados deseados este fin de semana, al tiempo que abogó por mantener el ritmo de 10 cisternas diarias para el estado.