Gasolina “bachaqueada”: Floreciente mercado negro en tiempos de crisis

*Reportaje Especial ACN*

La crisis de la gasolina en Venezuela, se ha transformado en una verdadera pesadilla, especialmente para los conductores del interior del país, donde a menudo les toca permanecer entre 3 y 10 días en las colas para poder surtir gasolina subsidiada. Esta situación, ha creado un floreciente mercado negro que se posiciona firmemente por estos tiempos, cuyos servicios auxilian los bolsillos y el tiempo de aquellos que pueden pagar esta alternativa.

Ante la grave crisis económica que atraviesa nuestro país, las sumas en dólares necesarias para adquirir los productos de la cesta básica, regularmente se consumen los escasos ingresos de las familias venezolanas.

Pero muchos están emprendido el “esfuerzo” de “apartar” algunos recursos económicos originalmente destinados a la despensa, para poder comprar algunos litros del nuevo “preciado líquido”, para reactivar sus vehículos tras semanas o meses de estática incertidumbre por la gasolina.







Gasolina bachaqueada: Un floreciente mercado negro nacional

Nuestra redacción entró en contacto con Esteban, un perito agropecuario transformado en comerciante informal junto a su esposa, quienes ofrecen a través de las redes suculentos platos de comida rápida con delivery en bicicleta. Pero para Esteban, las compras de su nuevo oficio requieren movilizar sus intereses en una moto (80 Suzuki) que ha logrado mantener activa a pesar de los altos costos de los repuestos.

“La gasolina la conseguía en 2 dólares hasta hace una semana, ahora el precio del litro bajó a 1$, por lo que puedo comprar mas, me es mas rentable para movilizarme en las distancia largas”, comenta el comerciante informal.

Y es que durante los últimos días, los precios de los bachaqueros compiten entre aquellos que pueden suministrarte de forma “segura” gran cantidad de litros y aquellos que expenden cantidades menores, tal como lo que necesita Esteban para su moto: de 3 a 6 litros normalmente. El entrevistado, asegura que no puede darse el lujo de meter la moto en una cola porque pierde “tiempo y dinero”.

De esta forma, algunos usuarios de vehículos con motores pequeños prefieren mantener sus carros operativos administrando al máximo las escasas raciones de combustible que logran surtirles evitando el elongado tiempo de espera en las colas, situación que crea una dependencia del “bachaquero” mas cercano, que ahora te vende la gasolina a dólar el litro.

Colas versus Pimpinas: ¿Quien gana?

A lo largo de esta crisis y muy especialmente la caída de la la actividad comercial debido a la pandemia, aquellos que viven en lugares apartados, especialmente en el medio rural de los llanos venezolanos, deben hacer “magia” para producir lo suficiente para mantener comida en sus mesas, ya que las necesidades adicionales a menudo quedan en “veremos”.

Tal es el caso de Rafael José, que tiene una pequeña finca cerca de una importante ciudad guariqueña, y nos describió las “proezas” que debe realizar entre el pueblo y el campo para traer unos pocos kilos de queso duro llanero y leche de vaca para la venta informal.

“La camioneta (una Ford F-150 del año 1992) cuando pide [algún repuesto] me enchava el negocio. No es mantequilla traer la leche y el quesito al pueblo para mantenerse y medio comer”. “Normalmente compro unos 30 litros semanal, aunque hay veces que debo caerle a la cola, no queda de otra”, explicó Rafael.

La voz del bachaquero

El floreciente mercado negro atrae cada vez mas actores a esta lucrativa alternativa. Así es como llegamos a conversar con “Ramón” , un oriundo de Aragua (Barbacoas), que vive en una importante ciudad de Guárico junto a su esposa e hijos. La esposa de Ramón es hermana de un militar (un guardia).

Ramón recientemente se hizo bachaquero de gasolina y forma parte de una extensa red de suministro clandestino, donde su cuñado y los jefes de él son los proveedores principales.

“Yo soy obrero de construcción hermano, yo trabajaba en construcciones grandes en Maracay y ganaba bien, suficiente para mantener mi familia”, explica Ramón. “Ahora hay que ‘moverla’ muy bien para poder comer y vestirse, hay que agarrar riesgos para poder salir adelante en esta crisis”, agregó.

“Tengo clientes de todo tipo, desde gente rica hasta panas que compran de a litricos, a todos se les atiende bien, hay confianza, algunos hasta les fío”. “En la semana se pueden vender unos 100 o 140 litros; con la ganancia me dá para mantenerme mas o menos”, señala Ramón.

Los riesgos del “negocio”

“Si tu vienes y necesitas 20 litros, vamos discreto para no “alumbrar mucho”: no hay problema hermano, buscamos dos cajas y le metemos 5 botellas de Coca-Cola a cada una y te los llevo, allí ya son 20$ facilito”, explica el bachaquero.

Ramón dice que en su negocio, ellos mismos no están exentos de “los sapos”, que regularmente pueden significar un problema para el negocio al denunciar su actividad ante otras instancias oficiales; razón por la cual tratan de mantener la actividad funcionando discretamente, para que el mercado negro de gasolina en su ciudad siga funcionando.

Este miércoles, el precio del dólar paralelo (de acuerdo a monitordolarvzla.com y otras redes que calculan los promedios de la divisa norteamericana), alcanzó los 500 mil bolívares, por lo que cada dólar de gasolina que vende Ramón, le significa importantes ingresos para alimentar su familia, una facilidad que no tienen millones de venezolanos en medio de esta grave crisis económica que nos ha tocado vivir.

[Fuentes]: ACN | La Voce d’Italia | El Tiempo | MonitorDolarVzla.com | Redes

No dejes de leer: ¡Por documental de Netflix! Gigantes de las redes serán investigados por el Senado de EEUU

* Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN