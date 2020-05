Diosdado Cabello: Gasolina iraní no “es apta” para escuálidos

Diosdado Cabello aseguró este miércoles que la gasolina que llegará a Venezuela en cinco buques iraníes «no es apta para escuálidos».

Diosdado Cabello volvió a propagar la división de los venezolanos este miércoles amenazando con dejar sin gasolina a todo aquel que rechace el gobierno de Nicolás Maduro; violando los derechos de los ciudadanos.

Durante su programa Con El Mazo Dando por VTV Diosdado dijo: “Por cierto, esa gasolina que viene de Irán tiene un alto contenido comunista, no apto para carros escuálidos”; dijo Cabello, continuó jugando con la dignidad de los venezolanos diciendo: “¿Cómo es, que tiene azúcar? No se la ponga, ayudaría mucho. Un gran esfuerzo que hace el Gobierno y pueblo de Irán”.







Cabello se refiere al grupo de tanqueros iraníes que arribarán a Venezuela en las próximas semanas. Se espera que la primera de las embarcaciones llegue a las costas de Anzoátegui el lunes 25 de mayo, ya que actualmente cruza el océano Atlántico.

Desde el inicio de la cuarentena como consecuencia de la pandemia por coronavirus, Venezuela se ha visto sumido en un grave desabastecimiento de gasolina que incluso ha llegado a afectar gravemente a sectores de salud, alimentos y transporte.

Por otro lado, contradijo el comentario del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, referente a que estaban tratando de ayudar a Venezuela con el envío de medicinas y alimentos a Venezuela.

«Señor Trump, a usted o lo están engañando o usted quiere engañar al mundo. Aquí en Venezuela los Estados Unidos no ha zumbado una para el mingo hace tiempo. Si usted le ha dado a alguien dinero para que compren algo para Venezuela, se lo están robando. Al menos que usted quiera engañar al mundo sobre que aquí un grupo de venezolanos a los que usted quiere ayudar. Lo que sería más grave. Estados Unidos no ayuda en nada al pueblo de Venezuela», dijo

Cierre de DirecTV

De acuerdo al cierre de DirecTV, esta empresa de servicios de televisión por suscripción no es una necesidad esencial para la población venezolana, por lo que desestimó su salida del país.

«Es el DirecTV, no es el agua, no es la luz, no es la gasolina», comentó. Intencionalmente o sin darse cuenta, Cabello mencionó los servicios más afectados en el país gracias a la gestión del gobierno de Maduro; con poblaciones enteras que padecen cortes de agua y electricidad durante días enteros, aunado a un desabastecimiento de gasolina que mantiene al país paralizado.

