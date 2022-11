Compartir

Gatorade lanza edición especial #Leyenda con Leo Messi. Gatorade estrena en Venezuela un diseño especial en las etiquetas de sus tres sabores: Mandarina, Frutas Tropicales y Mora; para celebra así la gran fiesta del fútbol internacional.

El jugador argentino Leo Messi es el protagonista principal de las etiquetas #Leyenda y de la campaña de comunicación de Gatorade; que refleja los emocionantes minutos antes de salir al terreno de juego.

“Por los próximos minutos, a lo que te enfrentes no importa: de local, de visitante, si las probabilidades están en tu contra, no importa. Todo lo que dejaste para llegar, la fama, la prensa, la presión, no importa. Por los próximos 90 minutos, lo único que importa es cómo lo enfrentes, porque los mejores nunca se conforman”; es lo que Messi describe en la pieza audiovisual.

La campaña #Leyenda de Gatorade busca resaltar la figura de Messi y su constancia al momento de demostrar que los mejores nunca se conforman; el jugador demuestra que es una leyenda por su trayectoria y por el camino que lo ha llevado a convertirse en una de las figuras de mayor influencia en el deporte mundial.

Entre las novedades para el despliegue de esta campaña, Gatorade estrenará un comercial multiplataforma de 20 segundos; tendrá piezas exclusivas en los puntos de venta y presentará el diseño especial en las etiquetas de sus tres sabores en la presentación de 500 ml.

En la cuenta de Instagram @gatoradevzla la marca estrenará material de la campaña; y comunicará otras iniciativas e interacciones por la temporada de fútbol que arranca el próximo domingo con el partido inaugural Qatar-Ecuador (12:00 m, hora venezolana).

ACN/MAS/NDP

