General sustituto de Soleimani clama por la venganza de los iraníes

Esmail Ghaani, el general iraní que reemplazó la figura del fallecido Qassem Soleimani dentro del régimen iraní, afirmó este lunes que «se tomarán medidas» para vengar la muerte de Soleimani.

Desde el asesinato de Soleimani la semana pasada, El gonbierno de Irán ha emitido una serie de amenazas a los EE.UU.

El presidente Trump respondió prometiendo que cualquier ataque iraní tal vez se encontraría con una respuesta «desproporcionada».

«Dios el Todopoderoso ha prometido vengarse, y Dios es el principal vengador», dijo Ghaani, según Associated Press. «Ciertamente se tomarán medidas».

Ghaani, de 62 años, es el nuevo líder de la élite Quds Force del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Se desempeñó como subcomandante de Soleimani desde 1997, y el Departamento del Tesoro dice que ha utilizado su poder para dirigir la financiación hacia grupos terroristas como Hezbolá.

«Prometemos continuar el camino del mártir Soleimani con la misma fuerza y la única compensación para nosotros sería eliminar a Estados Unidos de la región», dijo a la radio estatal antes del funeral de Soleimani en Teherán, informó Reuters.

Soleimani fue asesinado por un ataque aéreo estadounidense el viernes temprano en Bagdad. El asesinato provocó la mayor crisis internacional de la presidencia de Trump.

La muerte de Soleimani ha sido comparada con otros asesinatos de alto perfil en los Estados Unidos, incluido Abu Bakr al-Baghdadi, quien se creía que era el autor intelectual del Estado Islámico y Usama bin Laden.

El presidente Trump, insistió en que Soleimani estaba planeando ataques contra los activos estadounidenses; y lo ha culpado por la muerte de sus tropas en ataques contra posiciones norteamericanas en el medio oriente.

Trump dijo a los periodistas en Air Force One que habrá una «gran represalia» si Teherán los atacaba.

Reuters informó que el presidente dijo que Estados Unidos estaba apuntando a 52 objetivos iraníes; «de un nivel muy alto e importante para Irán y la cultura iraní».

«Se les permite matar a nuestra gente, torturar y mutilar a nuestra gente, usar bombas en la carretera y hacer volar por los aires a nuestra gente. ¿Y no se nos permite tocar sus sitios culturales? ¿No es así? No funciona de esa manera», amenazó Trump ante los medios presentes en el avión presidencial Air Force One.

Minutes ago, during his first interview with State Media of #Iran‘s Islamic Regime, the new commander of #IRGC Quds Force, Esmail Ghaani said that they will take revenge of #Soleimani‘s death by means removing #US troops from the region (#MiddleEast). pic.twitter.com/Tm5JDoi13Y

— Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) January 6, 2020