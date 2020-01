Generales y almirantes alertan sobre peligro en la FANB

El gobierno inicia ubicación y retorno de los desertores de la FANB; por alarma entre generales y almirantes, quienes saben que la FANB está en peligro; por la intención manifiesta de Nicolás Maduro de sustituirlos con milicianos; tal y como ordenó hace meses que ocurriera en la Guardia Nacional y posteriormente en el Ejército venezolano.

El G/J (Ej) Vladimir Padrino López, ministro de Defensas, ordenó a través de una comunicación que se ubique a cada uno de aquellos desertores de la FANB que no se presentaron después del asueto navideño, que se les convenciera de regresar al cuerpo del Estado, con la promesa que no habría sanciones. Publicó portal de noticias Infobae.

Generales y almirantes preocupados

En la Fuerza Armada están preparando un moderno sistema de alistamiento militar, que teóricamente está bastante cargado de hechos positivos para quien pertenezca a la institución, afirma el portal de noticias de investigación.

Cacería parecida a la recluta

«Hay quienes consideran que el esquema propuesto se parece bastante a lo que en Venezuela se llamó La Recluta, que fue eliminada por el entonces presidente Hugo Chávez, partiendo del criterio que no podía ser obligatorio prestar el servicio militar, sino que debiera ser un acto voluntario» señala la investigación.

Si la deserción en el año 2018 ya era de preocupación, el año 2019 dejó miles de soldados desertores, lo que se agravó por la gran cantidad que decidió pasar a territorio colombiano en apoyo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Márquez.

Peligro en la FANB por sustitución de oficiales por milicianos

Los generales y almirantes saben que la FANB está en peligro, que la intención de Nicolás Maduro es sustituirlos con milicianos, tal y como ordenó hace meses que ocurriera en la Guardia Nacional y posteriormente en el Ejército venezolano.

ACN/LP/Infobae/María L. De Sousa

No deje de leer: Así entrenan los milicianos sin pistolas para defender a Maduro (Video)(Opens in a new browser tab)