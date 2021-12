Génesis Quintero, animadora de Atómico dijo que le gusta regalarle un detalle a su familia

Compartir

Génesis Quintero, una de las animadoras del programa “Atómico” de Venevisión, compartió su opinión sobre la Navidad, una época que para ella es un momento para compartir en familia.

Asimismo, para agradecer por un año más cargado de enseñanzas, experiencias y metas alcanzadas.

¿Cómo celebrarás la Navidad y el Año Nuevo?

Celebraré con mi familia porque estar con mis seres queridos es lo más importante para mí y como típica navidad venezolana haremos nuestra cena con el pernil, la hallaca, la ensalada de gallina, el pan de jamón y postres navideños, junto al baile y canto de las gaitas.

¿Cuáles son las tradiciones navideñas que acostumbras practicar?

Salir con las maletas, el pasaporte y el dinero en el bolsillo, corriendo por toda la urbanización; las doce uvas y muchas más, creo que lo importante es mantener las tradiciones y disfrutarlas en familia.

El día de fin de año, el 31, acostumbro a escribir una carta al universo agradeciendo por todo lo que me brindó en el año y haciéndole mis peticiones para el próximo período.

Carta que luego leo al año siguiente antes de redactar la nueva. También me meto bajo de la mesa porque dicen que funciona para el amor.

¿Qué regalos le vas a pedir a El Niño Jesús este año?

En realidad nada material porque la pandemia me ha enseñado que hay cosas que tienen más valor como la salud y la bendición de tener a tu familia completa.

Voy a pedirle mucha salud para mi familia, conocidos y para mí, junto a prosperidad y amor; considero que el amor es la fuerza más grande que mueve al mundo.

¿Qué te gusta recibir y regalar en Navidad?

Siempre me ha gustado regalarle un detalle a toda mi familia, algo que cada uno de ellos quería tener o necesitaba, para así alegrarlos en Navidad.

Estoy más atenta de regalar, que de recibir regalos; con que estén todos conmigo ya es un regalo valioso.

¿Cuáles son tus proyectos para el año nuevo?

Quiero seguir creciendo tanto personal como profesionalmente y seguir preparándome.

El año que viene me gustaría entrar en la radio porque fue mi primer acercamiento con los medios y me ayudó bastante, así que me gustaría volver.

Continuar en Atómico y en la televisión que es mi gran amor; además de animar más eventos y viajar para despejarme un poco.

