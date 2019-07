Génesis Rodríguez ganó la primera y Julio Mayora la segunda dorada en los Panam

Génesis Rodríguez alzó los suficientes kilos para hacer sonar por primera vez en Lima el «Gloria al bravo pueblo…» y un poco más tarde lo logró Julio Mayora, ambos con récords en las pesas de los XVIII Juegos Panamericanos 2019.

La carabobeña logró la dorada en la categoría de los 55 kilos, mientras que Mayora lo hizo en los 77. Además, otra pesista, Yusleidy Figueroa se unió con bronce en los 69 kilogramos.

Génesis Rodríguez alzó el primer oro

La porteña que pasó un mal momento hace dos años tras dar positivo en una prueba de antidopaje, cambió su frustración y el llanto triste, al grito y las lágrimas que produce triunfar en el penúltimo ciclo camino a Tokio 2020.

En el arranque su máxima fue 96 kilos suficientes para romper su propia marca que logró el mes pasado.

En el envión subió la barra en 116 kilos para empatar la marca de los juegos que hace un año logró la meridional Alexandra Escobar. ¿No iba a llorar?, pues su grito y llanto de felicidad los expresó porque le brindó al país el primer gran podio.

Cerca en Toronto

En Toronto 2015 estuvo muy cerca, porque fue por el peso corporal que tuvo que conformarse con la plateada, mientras que la colombiana Rusmeris Villar se quedó con ´la áurea.

Cuatro años más tarde se sacó la espinita, pero ante otra cafetalera, la joven de 19 añoss Yenny Sinisterra (94+110=204 Kgs) y el subió al tercer peldaño la mexicana Ana López con un total de 202 kilos (91+111).

Tras dos años de suspensión por dopaje que le arrebató a Génesis Rodriguez la ilusión de ir a la cita ecuménica de Río 2016 estuvo suspendida por dos años retornó con más fuerzas.

«En esos dos años se me pasaron miles y miles de cosas por la mente. Incluso quería retirarme y no volver más a las pesas. No quería saber nada, pero mi familia y toda esa Venezuela que me apoya me motivaba y me animaba a seguir» expresó la porteña a EFE.

«En ese tiempo no entendía por qué tantos obstáculos. Fueron momentos muy difíciles en mi carrera, en los que lloré muchísimo, pero tras cada obstáculo que Dios te coloca siempre te da una recompensa» atizó la carabobeña.

Lloró de alegría

«Aquí lloré no de sufrimiento, sino de alegría y por tener por fin esta medalla de oro que tanto soñé y anhelé. Dios me ha colocado aquí triunfadora y vencedora después de todos los obstáculos» atizó Genésis.

«No encuentro palabras ni expresiones con esta medalla, después de que en Toronto me la arrebataron casi de mis manos. Allí perdí por peso corporal y aquí Dios me ha premiado con esta gran medalla. Me he bañado en oro a pesar de los miles obstáculos que Dios me ha colocado, pero no hay nada que Génesis no pueda vencer».

«Sé que están llorando de emoción y felicidad por esta medalla, la primera de mi país en estos Juegos. No importa el obstáculo que Dios nos coloque, lo que importa es vencer y darse cada uno nuestro valor. Afrontar con experiencia, motivación, y siempre dejar nuestro país en alto a pesar de todo lo que está pasando. Aquí estamos dando la cara por Venezuela» recalcó la dorada panamericana.

Ahora se concentrará para el Mundial de Tailandia el próximo mes que repartirá cupos para las olimpiadas de 2020. «Si Dios me pone en el camino de Tokio, allí estará Génesis», concluyó la pesista.

Julio Mayora dorada y récord Panam

La segunda dorada se la colgó Julio Mayora, en la categoría de 77 Kgs, que con la suma de 349 kilos (155+194). nuevo registro par los Panam.

Con esos 349 kilos también se convirtió en nuevo registro panamericano, que apenas hace un mes había conseguido el estadounidense Clarence Cummings que logró en ese momento 347 (154+193).

Mayora quiso ir por más y en su último intento del envión buscó romper récord mundial, ya asegurado el oro fue por los 197 kilos.

«Se intentó pero no se pudo, pero creo que sí se podrá hacer en el campeonato mundial, porque allí estaré con los mejores del mundo», dijo a EFE Mayora.

«Estoy mu emocionado, son mis primeros Juegos Panamericanos. Debo seguir adelante y dar el todo por el todo» agregó.

Completaron el podio el colombiano Luis Mosquera, que en Río alcanzó bronce, pero ahora se conformó con el segundo puesto tras levantar 325 kilos (150+175) y tercero fue el dominicano Julio La Cedeño (144+174=318 Kgs).

Yusleidy se unió a la fiesta

halterofilia brindó la tercera medalla para Venezuela en esta segunda fecha de preseas, esta vez con el bronce de Yusleidy Figueroa en la categoría de los 59 kilos.

La nativa llevó la barra con un total de 215 kilos (93+122). Plata para la meridional María Escobar (97 récord Panam+123=220) y oro para la cafetalera María Lobón (97+124=221).

Estados Unidos tomó el control

La delegación estadounidense tomó el control de la justa, tras desplazar México que bajó al segundo escaño, mientras que Colombia escaló al tercer peldaño.

Venezuela con sus dos doradas, Génesis Rodríguez alzó lo suyo y Julio Mayora también, más el bronce de Yusleidy ocupa el puesto 12.

Medallero

P País O P B Total

1 Estados Unidos 9 7 7 23 2 México 8 5 9 22 3 Colombia 4 5 5 14 4 Argentina 4 2 4 10 5 Brasil 3 4 5 12 6 Perú 3 2 3 8 7 Cuba 3 2 2 7 8 Canadá 2 8 5 15 9 Venezuela 2 0 1 3 10 República Dominicana 1 2 3 6 11 Guatemala 1 1 0 2 12 Puerto Rico 1 0 1 2 13 Ecuador 0 2 2 4 14 Chile 0 1 4 5 15 Costa Rica 0 0 1 1

ACN/MAS/Agencias

