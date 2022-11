Gerard Piqué terminará su «monotonía» el próximo domingo (+ vídeo)

Compartir

El central del Barcelona Gerard Piqué anunció su retirada del fútbol y que el partido del próximo sábado ante el Almería será el último encuentro que dispute en el Camp Nou, según publico en un vídeo publicado en sus redes sociales.

«Este sábado será mi último partido en el Camp Nou. Pasaré a ser un culer más, animaré al equipo y transmitiré el amor por el Barça a mis hijos tal y como mi familia hizo conmigo»; afirma Piqué en el vídeo titulado ‘Culers, os tengo que contar una cosa’.

En el vídeo, Piqué subrayó que, después de su paso por el Barça, no jugará en ningún otro club. «He decidido que es el momento de cerrar este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será»; señaló.

Piqué, de 35 años, pondrá fin, así, a catorce temporadas en el primer equipo del Barcelona, club en el que se formó y al que regresó el curso 2008-09 procedente del Manchester United; equipo donde jugaba desde el año 2004.

«Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Ahora voy a hablar yo. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça. Es el momento que he decidido cerrar el círculo, ahora que los sueños se han cumplido», dice en el vídeo con distintas imágenes de su vida.

«Siempre he dicho que después del Barça no habría otro equipo. Este sábado será mi último partido en el Camp Nou», añade un Piqué que lanza el mensaje de que «tarde o temprano» volverá, después de una carrera de azulgrana que empezó hace 25 años y que le llevó a ser campeón de todo y jugar «con los mejores del mundo»; indicó el zaguero.

Piqué pasa también por la separación matrimonial con la cantante colombiana Shakira junto a Ozuna, quien sacó una canción titulada «Monotonía» el pasado miércoles 19 de octubre de 2022; nuevo tema fue muy esperado por sus seguidores ya que se especula que la letra estaría dedicada a su expareja y suma más de 2 millones de visualizaciones en las redes sociales.

ACN/MAS/Agencias

