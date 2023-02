Venezuela tiene primera baja para Clásico Mundial de Beisbol

Miguel Cabrera llega al Spring Training, el primer día de su ultima primavera en lo que será su última temporada en Grandes Ligas, por lo menos así lo ha hecho saber en nacido en Maracay, que se se acerca a los 40 años de edad, se uniformó en el bunker de Tigres de Detroit, en Lakeland (Florida, EE.UU.).

Sin dar declaraciones, pero con un buen ánimo como lo caracteriza al criollo, que en el 2022 llego a 500 jonrones, 3.000 hits y su average está por encima del potro de los 300 puntos, llegó con un Ferrari, donde sorprendió a propios y extraños, al no ser un pelotero que alardear mucho.

Con la mente puesta en lo que será su preparación para su campaña 21 en las Mayores (cinco con Marlins donde ganó un anillo de Serie Mundial y el resto con Detroit), se limitó a saludar con su mano para luego tomar algunos turnos.

El triple coronado en 2012 (jonrones, remolcadas, impulsadas) será el capitán de la selección venezolana en el Clásico Mundial de Beisbol que está también a la vuelta de la esquina (debuta ante República Dominicana el 11 de marzo en Miami) en lo que será uno de los peloteros que disputará sus cinco ediciones.

Por eso el maracayero se presentó unos días más temprano a las prácticas del equipo bengalí, pero dijo que dará declaraciones el próximo lunes 20 de febrero, cuando todo el equipo realice el primer entrenamiento.

Cabrera no perdió tiempo y tras calentar, realizó sus primeros «swings» en lo que será su último Spring Trainig como pelotero activo de cara a la campaña 21, las últimas 15 en la llamada «Ciudad del Motor» como se le conoce a Detroit.

