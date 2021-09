Gestión Lacava benefició a 1500 personas de Malagón durante el inicio del plan “Hospitales sin Paredes”

Compartir





















Unas 1500 personas fueron beneficiadas este viernes con la jornada de atención médica integral organizada por el Gobierno de Carabobo, a través de Insalud, con apoyo de la Alcaldía de Naguanagua, en la comunidad Malagón de este municipio.

Jonna Acero, presidenta de Insalud, informó que el operativo en el cual fueron atendidos adultos y niños, forma parte del plan “Hospitales sin Paredes”, enmarcado en las políticas de salud que dirige el gobernador, Rafael Lacava, las cuales persiguen garantizar el servicio médico integral a la población carabobeña.

“Estamos desplegados en Naguanagua, ofreciendo evaluación nutricional, desparasitación, métodos anticonceptivos, vacunación y entrega de medicamentos. Además, próximamente realizaremos un censo para colocar métodos anticonceptivos. Nuestra prioridad es la salud”, afirmó.

Gestión Lacava benefició a 1500 personas de Malagón

La titular de Insalud en la región adelantó que la próxima jornada de atención integral tendrá lugar en la comunidad La Cidra, donde se espera atender igualmente a otras 1500 personas.

Por su parte Ana González, Directora General de la alcaldía, aseguró que el operativo de este viernes benefició a seis comunidades aledañas a la cancha deportiva de Malagón y adelantó que estas jornadas abarcarán próximamente distintos sectores del municipio.

“Estas jornadas se cumplen gracias a las políticas del presidente, Nicolás Maduro, que son acatadas cabalmente por el gobernador, Rafael Lacava, que siempre está atento de la salud de los carabobeños”, agregó.

González mencionó que además de la jornada de salud, en la zona se encontraban desplegadas cuadrillas que se estaban encargando de la limpieza, bacheo, y el mantenimiento de áreas verdes y de recreación. “Todo esto enmarcado en un programa de atención integral que el gobernador, Rafael Lacava, ordenó ejecutar en el municipio Naguanagua y que comenzó recientemente”, mencionó.

Jornadas positivas

Deiry Olivar, vecina de la calle Juan Flores, calificó como positiva la realización de estas jornadas de salud, pues en el sector residen muchas personas de escasos recursos que no pueden costearse una atención de este tipo. “Yo soy madre soltera y no tengo ninguna ayuda, por eso me parece genial esta jornada. Ojala puedan repetirla”, agregó.

Por su parte Arianna Martínez, residente en Brisas de Carabobo, pidió incluir otras atenciones, como odontología para adultos y acotó que se trata de una iniciativa excelente por parte del Gobierno Regional. “Nosotros nos beneficiamos con las vitaminas para la niña, yo sacaré el certificado médico y retiraré los anticonceptivos”, precisó.

ACN/ Nota de Prensa

No dejes de leer: Alcaldía de San Diego ejecuta labores para solucionar el déficit de iluminación

Infórmate al instante, únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN