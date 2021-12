Gilberto Santa Rosa se contagió con Covid-19

Compartir

La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, reconocida por interpretar a la Chilindrina en la popular serie ‘El Chavo del 8’, dio a conocer en su cuenta de Instagram que tiene coronavirus.

No obstante, la actriz mexicana aclaró que su estado de salud no es de gravedad y viene cumpliendo con todas las recomendaciones médicas en su hogar.

«Queridos fans, amigos y familiares. A pesar de todos los cuidados que siempre tuve para no contraer covid-19 he salido positiva al hacerme la prueba. Me siento bien, me encuentro en casa, muy tranquila y voy mejorando día a día», escribió la actriz de 71 años en su cuenta de Instagram.

La integrante de la recordada vecindad de «El Chavo del 8»; sostuvo que se siente bien y en cuanto a los síntomas de la enfermedad «parece como si solo hubiera sido un resfriado común; nada de gravedad».

La Chilindrina se habría contagiado de coronavirus luego de un viaje a Estados Unidos. Actualmente, la actriz se encuentra aislada en su casa de Mérida, Yucatán y, por el momento; se desconoce si padece la variante Ómicron que se extiende a pasos agigantados en el mundo.

En noviembre de este año, la actriz fue reconocida con un Record Guinness, por su trayectoria artística; al interpretar al personaje de la Chilindrina por 48 de los 50 años que lleva interpretándola; desde las primeras grabaciones del ‘Chavo del 8’ desde 1971 a la fecha.

Con información: ACN/El Heraldo

