GNB detuvo violentamente a abogada en Barquisimeto

A partir de este martes, el sistema Metro de Caracas comenzó a prestar servicio de manera parcial a personas con salvoconducto; quienes deben movilizarse a sus lugares de trabajo y realizar otras actividades priorizadas.

Así lo informó el vicepresidente para la Comunicación, Cultura y Turismo Jorge Rodríguez; quien detalló que «aquellos trabajadores de la actividad económica exceptuada de la cuarentena a partir de este martes; se abrirán estaciones del Metro y Ferrocarriles para el desplazamiento de personas con salvoconducto que deban dirigirse a sus sitios de trabajo; hacia alguna instalación de salud o adquisición de alimentos y medicamentos».

No obstante, vale recordar que hace pocos días la administración de Nicolás Maduro había anunciado el cierre del sistema Metro; debido al aumento de los casos positivos de COVID-19 en el país.

Metro de Caracas solo para personas con salvoconducto

Ante este cambio de decisión, el coordinador del partido Vente Venezuela en el Distrito Capital, Javier Chirinos; expresó en Twitter que «la política de la improvisación es lo que ha gobernado estos últimos 21 años; como experimento ensayo/error del régimen de Maduro».

Por su parte, la usuaria @Angelicabrv1 comentó en su cuenta en Twitter que «como se nota; que no saben manejar la situación el metro de Caracas. No se debe cerrar pero si necesita mucho más control en los andenes y trenes para que la gente no se quite la mascarilla; y arreglar ese poco de trenes dañados para que pasen seguido y no acumule tanta gente».

Al anunciar que el Metro de Caracas va a trasladar solo a personas con salvoconducto, Rodríguez reiteró; la obligatoriedad de usar el tapabocas y tomar las medidas de distanciamiento social para evitar posible contagios; al reconocer que Venezuela presenta un re brote relevante de coronavirus.

https://twitter.com/VTVcanal8/status/1275232787658924035?s=20

Con información: ACN/ÚN/Redes/Foto: Referencial/Cortesía

