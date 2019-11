Gobernador Lacava sugiere privatizar el servicio eléctrico

View this post on Instagram

El gobernador del estado Carabobo Rafael Lacava, aseguró que "la distribución eléctrica y de servicios públicos en todo el país debe estar en manos de empresas privadas". . El mandatario carabobeño detalló durante una entrevista que se debe retomar el cobro justo por los servicios, pues "todo el mundo reclama pero nadie paga". . Las declaraciones causaron furor en las redes sociales, pues es de saberse que Lacava pertenece al partido del régimen y se identifica con la línea chavista, responsable en la actualidad de las empresas relacionadas con los servicios públicos. . Texto: Yorvi García Vídeo: Cortesía