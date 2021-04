Gobierno busca adquirir la vacuna Johnson & Johnson para Venezuela

Desde el fin de semana músicos de varias bandas de rock venezolanas han sido acusados de abuso sexual a través redes sociales.

En Twitter, Instagram y Facebook las mujeres, inspiradas por el apoyo masivo que recibieron las víctimas de Alejandro Sojo, excantante de Los Colores; decidieron hablar de sus experiencias y denunciar a otros músicos.

Cabe destacar, que la acusación por abuso sexual comenzó el 23 y 25 de abril cuando se abrió un perfil en Instagram con el user @AlejandroSojoEstupro. La finalidad de la cuenta es mostrar testimonios de las presuntas víctimas del excantante; quien se aprovechaba de su influencia y fama para convencer a menores de edad de tener relaciones sexuales con él.

Músicos de bandas acusados de abuso sexual

6 testimonios se publicaron, capturas de conversación y denuncias en las que se evidencia cómo Sojo mantenía conversaciones lascivas; con jóvenes de 14, 15 y 16 años.

Las imágenes demuestran que Sojo envió mensajes como «¿Tú no eres virgen, verdad?»; «Es tan provocativa la idea de violarte»; «Te deseo a ti, deseo poseerte y hacerte de todo».

El cantante, quien apareció en la escena musical venezolana en 2012 luego de ganar el Festival de Nuevas Bandas con la agrupación Los Colores; se pronunció al respecto y pidió una disculpa pública. Sin embargo, esta acción no fue suficiente ya que las víctimas desean que la justicia se haga cargo.

Es importante resaltar que el excantante eliminó todo el contenido de sus redes.

Por su parte, el mánager de la banda, Gustavo Casas; interviene entonces en el escándalo y se burla de la extorsión de la cuenta de Instagram en contra de Sojo. Casas acusa a las víctimas de decir mentiras y, seguidamente, felicita a Sojo en su comunicado. Luego, anuncia que dejará de ser su mánager.

Actualmente las cuentas de Casas, así como la de la banda Los Colores y Sojo fueron eliminadas de las redes sociales. Pero el tema del abuso sexual por parte de miembros de las bandas venezolanas continuó en tendencia; entre los usuarios de las plataformas.

Se suman denuncias

Por otra parte, otras mujeres y jóvenes se atrevieron a denunciar; a otros integrantes de bandas venezolanas y contaron sus experiencias de abuso sexual.

Entre las denuncias está la de una joven llamada Isis Díaz, (@mereqtengue). La joven denunció en Twitter que el guitarrista de Okills, Leonardo Jaramillo, conocido como «Kmarón»; le pidió imágenes íntimas suyas. En ese entonces, el joven tenía 23 años y ella tenía 17 años.

La joven denunció que este comportamiento era habitual en el artista, quien además enviaba constantemente fotos de su cuerpo desnudo.

Ante la mención de su nombre en medio de la polémica; Jaramillo publicó un comunicado donde no asumió los hechos de los que se le acusaban. Sin embargo, sí afirmó que está actualmente trabajando en su actitud machista.

«El día de hoy puedo decir que soy una persona diferente al chico inmaduro que fui hace unos años»; afirmó en la publicación.

Tony Maestracci deja Tomates Fritos

En medio de la conmoción y la decena de testimonios que hablan de abuso sexual cometido por los músicos; la agrupación Tomates Fritos informó sobre la renuncia de su baterista Tony Maestracci.

La dimisión del músico ocurrió luego de haber recibido acusaciones por acoso y abuso sexual. Se trata de una joven que dijo que fue su víctima en diciembre de 2019 cuando viajó a Caracas; para asistir al Cusica Fest.

«Yo me encontraba muy ebria, no sabía mucho de mis acciones, pero recuerdo bien lo sucedido. Recuerdo que me llevó a su cuarto. Luego desperté desnuda, teniendo flashbacks de él encima de mí desnudo. Busqué mis cosas sin encontrar mi cédula, ni mi tarjeta»; escribió en Twitter la joven, que tiene como usuario @chellesoy.

Ante la denuncia, el baterista se refirió a la acusación en Instragram. Miembros de la banda, como Boston Rex; explicaron que se encontraban tomando medidas para indagar sobre lo ocurrido. La banda también pidió que las autoridades atiendan la denuncia.

La banda expresó su solidaridad con la víctima y su familia. Aseguró confiar en que se cumpla con el debido proceso en el caso.

Denuncias contra músicos siguen

Poco después de la denuncia contra Jaramillo, la joven Isa Sejías se sumó al grupo de mujeres denunciantes y acusó a Daniel Landaeta; baterista de la banda Le’ Cinema, de abusar sexualmente de ella.

El hecho ocurrió en 2018. La joven no especificó cuántos años tenían en ese momento; pero sí detalló que no era muy experimentada y que se negó a tener relaciones sexuales con él. Ambos mantenían conversaciones frecuentes pero cada vez que ella se negaba a tener relaciones sexuales, Landaeta la hacía sentir mal por ello.

Una vez que ambos estuvieron a solas, la joven mencionó que ella claramente le dijo al baterista que no. Sin embargo, ante la presión de él, ella cedió. «Tuve pesadillas, personas que no me creían cuando conté todo, sesiones de terapia culpándome por lo que había pasado», expresó.

Por su parte, Le’ Cinema desactivo su cuenta en la red social Instagram; luego de que las acusaciones contra Landaeta se hicieran públicas en Twitter.

ACN/El Nacional

