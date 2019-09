El Banco Central de Venezuela (BCV) hace consultas para tomar la medida de manera definitiva. Las autoridades indexarán la tasa de interés para créditos a la variación diaria del dólar. Esto para desestimular la compra de la divisa y parar la escalada.

El BCV intenta desestimular la compra de dólares y parar la escalada / Foto: @VTVcanal8

Como la estrategia del encaje máximo de los bancos no ofreció los resultados esperados -fueron parciales-, ahora el Banco Central de Venezuela, BCV, se lanza por la vía de indexar las tasas de interés para créditos a las variaciones diarias del dólar.

El Banco Central de Venezuela le falló a Maduro en los cálculos para detener el dólar y la inflación.

El BCV se moverá al ritmo de las subidas y las bajadas, informó una fuente del BCV. Pero, señaló, se establecerá una tasa base desde la que partirá la política.

Medidas del BCV fracasaran por falta de confianza en Maduro

El BCV lo que quiere es parar la compra de dólares. No lo logró con la política de encaje que aplicó a la banca en todo este último año. El BCV pretende que los especuladores cambiarios pierdan el incentivo del tipo de interés, y el dinero les resulte más costoso.

Está por verse si una vez que el BCV aplique la medida, ya el encaje excesivo sobre el dinero de la banca, no tenga sentido como solución restrictiva de la liquidez.

Pero en la banca, dijo una fuente consultada, temen que una vez sea liberado el encaje obligatorio, el dinero sea usado para que los bancos adquieran bonos del Estado.

Un analista señaló que no le ve futuro a ninguna de las medidas. Todo el plan irá al fracaso por una sencilla razón. No hay confianza en el régimen de Nicolás Maduro. “La política nueva tampoco funcionará”, sentenció.

Gobierno busca frenar compra de dólares

Ya lo explicamos el 30 de agosto respecto a la política de encaje: “El plan es del BCV. El plan para atacar la hiperinflación y atacar la subida del dólar. Como se sabe, comenzó al cierre del primer trimestre de 2019. El Banco Central de Venezuela calculó que los objetivos serían alcanzados en un mes. Pero ya se llegó a septiembre y la inflación sigue indetenible, aunque con menos velocidad. El BCV basó los pronósticos en la política de encaje. En la perversa política del encaje para limitar el crédito en la banca y que este no se desplazara hacia la compra de dólares, que el dólar no subiera, y que la subida no repercutiera en los precios”.

El BCV pone a los bancos al borde del abismo

ACN/Juan Carlos Zapata