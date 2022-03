Gobierno dialogará con todos, menos con uno…

Compartir

El Gobierno no dialogará con Juan Guaidó; quie fue calificado de «narcotraficante»; por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien a su vez es el jefe de negoción por parte de Nicolás Maduro.

«Nosotros no nos vamos a reunir con Juan Guaidó, nosotros no nos reunimos con narcotraficantes, a los narcotraficantes los metemos presos»; dijo Rodríguez, durante una rueda de prensa ofrecida desde la sede de la Asamblea Nacional (AN), al ser consultado sobre la posibilidad de que se reanuden las conversaciones en México, suspendidas en octubre pasado.

En este sentido, aseguró que el Gobierno encabezado por Nicolás Maduro no avalará la imposición de «un expediente de narco-política en Venezuela».

«Nosotros vamos a un diálogo inclusivo, amplio, con todos los sectores de la vida política de Venezuela. Ahora, con narcotraficantes no»; reiteró Rodríguez.

Gobierno no dialogará con Juan Guaidó

Además, aclaró que el memorándum de entendimiento firmado por el Gobierno venezolano y el sector opositor que participó en las negociaciones en México «se convirtió en un acuerdo vinculante para la Asamblea Nacional y para la república», y que eso no cambia tras el «reformateo del diálogo»; anunciado el pasado 7 de marzo por el presidente Maduro.

El Gobierno y la oposición acordaron una mesa de negociación en México en agosto de 2021; pero fue suspendida en octubre por la parte oficialista; en señal de protesta por la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Álex Saab, supuesto testaferro de Maduro.

El retorno a esta negociación quedó en entredicho el pasado 15 de marzo cuando Rodríguez anunció que el Gobierno de Venezuela convocará a una «ronda intensiva de consultas y reuniones con todos los actores de la oposición venezolana»; para conocer «las expectativas verdaderas de la población» en torno al diálogo.

«Ahora, inicia un proceso de reuniones que vamos a solicitarles a todos los actores que ya mencioné previamente y después de esa ronda de conversaciones podremos decir cuál es el formato que entre todas y todos hemos construido para ese diálogo»; explicó Rodríguez entonces.

Apuntó que este proceso inició ese mismo día y que toma en cuenta la solicitud del mandatario nacional de «reformatear» el proceso a partir de tres factores: «el diálogo inclusivo»,; «atender a la foto política actual» y la «cualidad del diálogo» con un «país que está en paz».

ACN/MAS/Agencias

No deje de leer: Gobierno vincula a «Voluntad Popular» a narco detenido y tolda política lo rechaza

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN