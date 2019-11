Gobierno de Maduro responde a Comando Sur de USA

Vladimir Padrino López responde al Comando Sur de EE.UU.

Al llamado del Comando Sur a las FANB de permitir las protestas pacíficas de los venezolanos, el general Vladimir Padrino López, general de las Fuerzas Armadas, respondió que la fuerza estadounidense “no tiene moral para ser «monitor de paz».

«¿Con qué moral una institución militar, acusada de crímenes de guerra, se presenta como monitor de paz?», expresó en Twitter.

Padrino López, señala que las «protestas pacíficas» que apoya el Comando Sur, son para «desestabilizar países» y promover «golpes de Estado».

Por otra parte, aseguró que para la Fuerzas Armadas cumplir con la Constitución siempre ha sido un «afán», y las protestas pacíficas son respetadas, porque es algo que contempla la Carta Magna.

Régimen de Maduro responde a tuits del Comando Sur

Representantes del régimen de Nicolás Maduro respondieron al Comando Sur de los Estados Unidos ante el exhorto que este hiciera a los militares venezolanos sobre respetar la protesta pacífica de este fin de semana convocada por el presidente encargado Juan Guaidó.

El primero en salir al paso al los tuits del Comando Sur fue Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa del régimen. “Correcto! Ha sido nuestro principal afán ya que es la tarea que constitucionalmente tenemos asignada. La protesta pacífica está contemplanda en nuestra Carta Magna y eso se respeta en este país, que vive en plena democracia, donde también se respeta la soberanía popular”, reza el tuit de Padrino López.

Por su parte Jorge Arreaza y el Jefe del Estado Mayor del Ceofanb, designado por Nicolás Maduro, Remigio Ceballos, se plegaron a lo dicho por Padrino López asegurando que el exhorto del Comando Sur a los militares venezolanos es otra muestra de “injerencismo”.

ACN/redes/diarios

No deje de leer: Malestar en la GNB por incorporacion de milicianos(Opens in a new browser tab)