Gobierno de Perú amplía estado de emergencia hasta el 30 de junio

El presidente Matín Vizcarra anunció un decreto supremo que el gobierno de Perú amplía estado de emergencia en el país hasta el 30 de junio.

El estado de emergencia entra en emergencia desde el lunes. “No es solo una prórroga, porque si bien la contiene (el decreto supremo) tiene toda una estrategia con respecto al combate al virus”, dijo en su conferencia de prensa de este viernes.

Entre los cambios en el estado de emergencia ,precisó que el toque de queda irá desde las 9 p.m. y ya no desde las 8 p.m. hasta las 4 a.m. en Lima; y la mayoría de departamentos del país, con excepción de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali e Ica; además de tres provincias de la costa de Áncash, donde se mantendrá el toque de queda desde las 6 p.m. hasta las 4 a.m.

Como se recuerda, con anterioridad se había establecido un toque de queda de más horas de duración en las regiones del norte y Loreto. Con el anuncio del gobierno de Perú amplía estado de emergencia este viernes, se incluye en esta medida las regiones de Ucayali a Ica, además de tres provincias de Áncash, debido al alto índice de contagios de covid-19 en estas zonas.

Además, señaló que dicho decreto supremo estipula el refuerzo de los equipos de salud, por lo que se duplicarán las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI); de 1,000 a 2,000 y se ampliará la capacidad de camas hospitalarias a 20,000 en los próximos dos meses.

“No se trata de una ampliación más. Este decreto supremo entrelaza las medidas de salud, seguridad y de contexto social”, expresó Vizcarra.

ACN/Gestión

