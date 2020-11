Gobiernos negociarían que se reabre frontera con Aruba, Curazao y Bonaire

El FBI arrestó a 26 venezolanos por tráfico de drogas, todos pertenecientes a una organización que se encontraba en el momento de su detención en medio de una «transacción» con un cargamento procedentes de Venezuela.

Así lo dio a conocer el Departamento de Justicia del Distrito de Puerto Rico, en información montada en su página web, donde agrego que el fiscal federal W. Stephen Muldrow, de ese distrito y el agente especial a cargo el ente policial, Ragal Rivieri Vázquez, informaron que el arresto se dio el pasado 1 de noviembre en Altamar.

Según lo expuesto, el grupo de narcotraficantes se trasladaban en dos embarcaciones, con matrícula venezolana, que estaba a punto de realizar la compraventa de cocaína en el oeste del país.

FBI arrestó a 26 venezolanos por tráfico de drogas

“Esta acusación y arrestos son un reflejo de nuestra determinación de combatir el tráfico de drogas y una clara indicación del éxito de nuestros esfuerzos de investigación conjuntos”; manifestó Muldrow.

“Las organizaciones criminales transnacionales que buscan importar narcóticos a los Estados Unidos Continentales deben saber que las agencias policiales de Puerto Rico están trabajando juntas para erradicar su amenaza y que continuaremos atacando agresivamente sus operaciones de contrabando de drogas y lavado de dinero”; agregó.

Igualmente, Vázquez agradeció el apoyo a todo el grupo que trabajó en la operación, que catalogó como «a gran escala»; junto a la Policía de Puerto Rico, que abarca FURA Intel; US Marshal Services, US Customs and Border Protection, Puerto Rico Department of Corrección, Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. Y Guardia Costera de Estados Unidos.

«Este extraordinario resultado no hubiera sido posible sin su colaboración”, manifestó.

Más de 678 kilos incautados

Según lo expuesto por las autoridades, que detenidos «​​conspiraron para poseer con la intención de distribuir cocaína mientras estaban a bordo de embarcaciones sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos y conspiraron para importar entre 500 y 700 kilogramos de cocaína de Venezuela», aunque no saben la fecha en que comenzaron, pero sí su final, el 1 de noviembre de 2020.

La operación arrojó la incautación de 679,2 kilos de cocaína; que estiman a costo en la calle de unos 20 millones de dólares, basados en el precio que tiene cada kilo en Puerto Rico.

“Los ojos de mi negra” y “Frania-1”

Agregaron qur las embarcaciones llevaban por nombre «Los ojos de mi negra», navío de 50 pies de eslora; mientras que el otro estaba identificado como «Frania-1» de 65 pies.

Cargos podrían darle 10 años a cadena perpetua

Sobre los cargos que pesan para los venezolanos y otras cuatro personas que no dieron su nacionalidad, fueron acusados por un gran jurado están conspiración; posesión de estupefacientes con intenciones de distribuir; conspiración para importar sustancias controlas en Estados Unidos; intento de importa drogas a Estados Unidos y conspiración para poseer con intención de comercializar sustancias controladas.

Según las autoridades, son suficientes para pagar condenas en prisión obligatoria de 10 años y hasta cadena perpetua.

Finalmente, las autoridades informaron que también están detenidas otras cuatro personas, aunque no dieron a conocer la nacionalidad.

ACN/MAS/El Nacional

No deje de leer: Terremoto de magnitud 5.9 en Filipinas: El tercero de gran magnitud en un mes

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN