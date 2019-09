Google celebra su cumpleaños 21 en la red

Twitter está probando una función de «ocultar respuestas» para todos los usuarios de EE.UU. y Japón, que promete ayudar a evitar que el acoso y el spam ingresen a sus conversaciones de Twitter.

Sin embargo, por otro lado, la misma característica potencialmente les brinda a los usuarios una herramienta para censurarse entre sí.

Puede usar la función en sus propios tuits y en las respuestas que atraigan. ¿No te gusta una respuesta particular?: Haz clic en el menú desplegable para la respuesta (que se encuentra en la esquina superior derecha) y seleccionar la opción de “ocultar respuestas”.

El contenido ofensivo se eliminará del tweet original y se descargará en una sección separada llamada «respuestas ocultas».

El público y usted aún pueden ver estas respuestas ocultas, pero requerirá hacer clic en un cuadro separado llamado «Ver respuestas que el autor de Tweet ha ocultado».

La compañía desarrolló la función para dar a los usuarios un mayor control sobre sus experiencias de Twitter en medio de las continuas preocupaciones de que las interacciones y debates en la plataforma de redes sociales pueden volverse tóxicos.

«Con esta prueba, queremos entender cómo cambian las conversaciones en Twitter si la persona que inicia una conversación puede ocultar respuestas», dijo la compañía en una publicación de blog el jueves.

«La mayoría de las personas ocultan respuestas que consideran irrelevantes, abusivas o ininteligibles. Aquellos que usaron la herramienta pensaron que era una forma útil de controlar lo que vieron, similar a cuando las palabras clave están silenciadas», dijo la compañía.

También hay indicios de que la misma función de prueba puede frenar una conductas groseras o abusivas.

Según la compañía, cuando los usuarios afectados vieron que sus respuestas se habían ocultado, aproximadamente el 27% de ellos dijeron que reconsiderarían cómo interactuarían con otros miembros de la población de Twitter en el futuro.

«Estos son resultados positivos y alentadores: la función ayudó a las personas a tener mejores conversaciones y fue una herramienta útil contra las respuestas que disuadieron de la intención original de la persona», agregó Twitter.

