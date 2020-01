Graban escalofriante secuestro de una mujer durante la Nochevieja

La Policía Metropolitana de Las Vegas, Estados Unidos, divulgó un escalofriante video que muestra el ataque y secuestro de una mujer durante la Nochevieja.

Las autoridades solicitan la colaboración de los ciudadanos para tratar de identificar a la víctima y al victimario. Las cámaras de seguridad de una vivienda captaron el suceso y grabaron a una mujer desesperada cuando huye de su captor.

La mujer corre de manera desesperada y llega a una residencia donde golpea la puerta. Pero el agresor llega detrás de ella y le propina golpea y patadas en el rostro y en el abdomen.

Pese a los golpes, la víctima ofrece resistencia en todo momento. No obstante, el hombre la introduce en su coche, un Hyundai, modelo Sonata de color blanco. Las autoridades del estado de Nevada pretenden localizar el auto.

El vídeo se ha filtrado en la cadena CNN. Ni la víctima ni su captor han sido vistos, ni han podido ser identificados todavía. La principal hipótesis de la policía es que se trata de un secuestro, aunque la investigación permanece abierta, pues todavía hay algunos cabos sueltos que cabe analizar.

Los investigadores manejan diferentes hipótesis. Por lo pronto lo más importante es identificar a una mujer que se encuentra desaparecida.

SCARY: Woman's kidnapping captured on a home surveillance camera in Las Vegas, police say https://t.co/0dxRPyF7xN pic.twitter.com/5clwrYpEyx

— WPTV (@WPTV) January 2, 2020