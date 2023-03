Opositores venezolanos ven un “gran paso” en orden de CPI de arrestar a Putin

Compartir

Con la finalidad de garantizar la participación de los migrantes venezolanos en el proceso de elección interna de la oposición, fijada para el próximo 22 de octubre, la Comisión Nacional de Primaria evalúa crear un registro digital.

Al respecto el abogado Jesús María Casal, presidente de esa instancia, dijo que las personas en el extranjero que están en el Registro Electoral podrían actualizar su dirección.

“La inmensa mayoría de los venezolanos de la diáspora está en el Registro Electoral, solo que no ha podido actualizar la dirección porque los Consulados no estaban activos en los países donde vive o no estaban activos a los efectos de permitir nuevas inscripciones o la actualización de la dirección”, manifestó en una entrevista con Circuito Éxitos.

Ratificó que los migrantes sí participarán en la primeria, pero deben definirse el sistema que se utilizará, las características y el alcance que tendrá.

Voto en las principales ciudades

“Estamos evaluando mecanismos telemáticos y confiables. Eso implica también temas de costos, hay una serie de elementos a considerar, pero con contribuciones de venezolanos en el mundo esperamos poder canalizar esto para luego un voto presencial en las principales ciudades de concentración de venezolanos”, explicó.

Casal resaltó que la Comisión debe estar segura de que cada paso que dé estará rodeado de las garantías electorales necesarias. Agregó que se trata de un proceso competitivo entre candidatos y que no se parece ni siquiera a las consultas hechas en el pasado.

“Insistimos: todo ciudadano que tiene ya a su candidato o lo tendrá quiere que ese candidato gane en buena lead. Como Comisión, somos al final los responsables de lo que allí suceda, y no podemos dejar que se vaya de nuestras manos y que no podamos asegurar unos resultados transparentes y confiables”, expresó

No se exigirán documentos de residencia

El abogado calificó de inconstitucional que los venezolanos que no están de forma legal en otro país no puedan participar en un proceso electoral, como está establecido en el Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. En el caso de la elección primaria, aclaró, no se exigirán documentos de residencia de los migrantes.

“Es una exigencia contraria a la propia Ley de Procesos Electorales porque el Reglamento dice que la persona tiene que tener una residencia permanente. Esto está fuera de los estándares del derecho de los venezolanos y del derecho internacional. Y, a los efectos de la primaria, no le vamos a dar aplicación a esa norma, que rige para los procesos oficiales, no para las primarias”, aseguró.

“Para las primarias rige el reglamento marco, que ya se dictó, y los reglamentos complementarios que vamos a dictar y vamos a guiarnos por los criterios constitucionales y el derecho constitucional que, de manera muy amplia, lo que tratan es establecer algunos criterios que te indiquen que esa persona (los migrantes) no es un turista”, añadió.

El reto de recuperar la esperanza

El presidente de la Comisión Nacional de Primaria manifestó que el reto más importante, y que motiva, es que los ciudadanos recuperen la esperanza en una ruta hacia la democratización de Venezuela, con un instrumento importante como el voto.

“Modestamente, hemos notado que hay un despertar. E tema de la primaria está presente en la opinión pública, la gente está pendiente de la fecha, del cronograma, de los debates. Pero lo más importante es despertar a ese ciudadano del pesimismo y de la resignación. Es necesario una ciudadanía con ganas de hacer cosas para la democratización”, dijo.

Casal expresó que el proceso interno debe ser ejemplar por su transparencia.

“Todos los miembros de la Comisión Nacional de Primaria somos personas independientes, no nos inclinamos por ninguna candidatura, queremos es garantizar a los ciudadanos las condiciones de participación amplias, de transparencia, imparcialidad”, agregó.

Garantizar la identidad de los votantes

Reiteró asimismo que procurarán garantizar la protección de la identidad de los electores y que no haya ningún riesgo de conocimiento por parte de organismos del poder público, que el proceso se enturbie ni haya la más mínima sospecha de alteración de los resultados.

“Es un proceso para todos los ciudadanos que quieren un cambio político; hay personas que pueden estar desencantadas del chavismo, otros que toda su vida ha estado con la oposición, dentro de las visiones de la oposición también habrá distintas corrientes. Pero todos los que quieren el cambio político para vivir mejor y tener las instituciones democráticas que merecemos están convocados a participar en las primarias”, afirmó.

Con información de El Nacional

