Con “tendencia estable y sin posibilidad de cambio” ganó Gran Polo Patriótico (+ vídeo)

Juan Guaidó dijo que se consumó el fraude, pero también que el Gobierno sintió el rechazo mayoritario, al referirse a la abstención, que para las 6:00 de la tarde manejaban a más del 80% en todo el país.

Las elecciones de la Asamblea Nacional, de donde saldrá 277 diputados, que comenzaron a las 6:00 de la mañana, que tenía como hora de cierre a las 6:00 pm y dieron una hora larga de prórroga, pasadas las 12 de la noche, que avisó el lunes 7 de diciembre, aún el CNE no ha dado ningún boletín.

Guaidó se dirigió en vídeo por las redes sociales, que resumir lo que mantiene desde mucho antes de los comicios, al calificarlos de fraudulentos.

«A pesar de la censura y hegemonía comunicacional, la verdad no se puede ocultar: la mayoría de Venezuela le dio la espalda a Maduro y a su fraude que empezó hace meses”; dijo el diputado, considerado como presidente de la AN y presidente interino, reconocido por más de 50 naciones.

Recordó que el fraude se fue fraguando, desde que nombraron al Consejo Nacional Electoral, que lo calificó como falso; al igual que sus candidatos opositores; recordando que es el mismo plan que utilizó para la Constituyente de 2017 y las elecciones presidenciales de 2018, que mantuvo a Maduro en el poder.

Igualmente, resaltó el legislador que la única forma de ganar es haciendo fraude. “Sólo hacen fraude los que temen al pueblo»; dijo refiriéndose siempre al mandatario.

«Maduro y su régimen perdió todo el apoyo popular; quienes queremos cambio en Venezuela somos una amplia mayoría. Por eso no se atreven a convocar elecciones libres»;agregó Guaidó.

«Por eso tienen que controlar el árbitro, elegir sus contrincantes, negar la observación internacional, extorsionar a un pueblo con hambre, con necesidad, diciendo: el que no vota, no come. Saben que jamás ganarían una elección libre. Venezuela le dio un rechazo al fraude y a la dictadura, ahora todos a la calle el 12 de diciembre”; atizó el diputado.

Asimismo, dijo que el parlamento que preside seguirá en funciones. «La legítima Asamblea Nacional, yo, como Presidente encargado, seguiremos aquí, juntos, con ustedes. Asumiendo, no solamente el principio de continuidad Constitucional, la responsabilidad del Parlamento y defender la legítima misión que nos encomendó el pueblo de Venezuela, proteger a nuestra gente, lograr la solución, salir de esta tragedia».

Recordó que el sábado 12 de diciembre se realizará la consulta popular, por lo llamó a los ciudadanos dentro y fuera del país a salir a la calle “para expresar la mayoría, para determinadamente ejercer nuestra voluntad de ser libres a través de la Consulta Popular”.

“Que la voz del pueblo en la consulta popular sirva entonces para aumentar esa la internacional. Sé que para este momento ya todos esperábamos haber logrado la tan ansiada libertad, la solución y que cuesta mucho seguir a veces en el camino que nos queda por recorrer, los sacrificios que se han hecho. A pesar, que no puedo prometer hoy una solución mágica, sí les puedo decir con certeza y con seguridad: no están solos; no nos vamos a rendir. Vamos a darlo todo hasta vencer”, dijo en su intervención.

Un poco más tarde, por su misma cuenta que el Gobierno «fabrica resultados… intentarán anunciar cerca del 30%, pero sin transmisión, electricidad o credibilidad por la obvia soledad».

