Gran Premio de Tailandia en la MotoGP quedó suspendido por covid-19

El GP de Tailandia de motociclismo, previsto entre el 15 y el 17 de octubre, ha sido suspendido por segundo año consecutivo debido a las restricciones de la Covid-19, informaron este miércoles los organizadores de MotoGP.

«A pesar de los mejores esfuerzos de las partes involucradas, la actual pandemia de la covid-19 y las restricciones han obligado a la cancelación del evento», indicaron en un comunicado los responsables del evento.

«Una decisión difícil, pero estamos deseando ser a nuestros seguidores tailandeses otra vez en 2022. Estamos considerando un evento de reemplazo», añadió MotoGP en su cuenta de Twitter

La pandemia también forzó hace dos semanas la cancelación también por segundo año consecutivo en Australia de las carreras del Mundial de motociclismo, que se iban a disputar el 24 de octubre, y del GP de Fórmula 1, previsto para el 21 de noviembre próximo.

La variante delta, más contagiosa y descubierta primero en India, está provocando una rápida propagación de la covid-19 en el Sudeste Asiático y también ha provocado un aumento de los contagios en Australia.

La mitad de la población australiana se encuentra confinada, mientras que en Bangkok y otras 12 provincias tailandesas rige un toque de queda nocturno y otras restricciones, como la limitación del movimiento y eventos públicos

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 21, 2021