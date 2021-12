Greeicy y Mike Bahía anunciaron que serán padres (+video)

Compartir

Compuesta por venezolano Hugo Blanco hace casi medio siglo (1972), versionada en varios idiomas y ritmos, la revista especializada en la industria de la música dio a conocer la lista de los canciones navideñas de todos los tiempos: «El Burrito Sabanero»entre las 100 de Billboard.

Si los norteamericanos entonan su voz para cantar a todo pulmón Jingle Bells, los venezolanos y muchos hispanos en el mundo entonan, cantan o «tararean» el villancico «E burrito Sabanero».

El burrito sabanero ha sido versionado por muchos artistas, incluido el colombiano Juanes, pero es el lanzamiento original de 1972, del grupo musical infantil «La Rondallita», que perdura aún casi 50 años después.

El tema ocupó el puesto 96 del ranking de la historia de canciones navideñas, según la revista; esta canción popular venezolana, simple pero rítmica, se ha convertido en un elemento básico atemporal en los países latinoamericanos e inyecta nostalgia en cada temporada navideña, resaltó Billboard, el cual también destacó en su selección el tono infantil, galopante ritmo y trasfondo religioso del tema.

«Además de ser una melodía infantil, Burrito tiene un trasfondo religioso, contando la historia de la peregrinación de los pastores al encuentro del nacimiento del Niño Jesús. Sin embargo, esa no es la parte pegajosa, es el ritmo galopante y el siempre famoso ‘tuki tuki tuki’ para nosotros».

La versión original usa al menos siete instrumentos musicales, en los que predomina la percusión; para darle armonía al villancico.

La autoría de esta melodía pertenece al compositor venezolano Hugo Blanco, quien falleció en el 2015 a causa de una complicación diabética; fue creada para la temporada navideña de 1972.

Simón Díaz fue el primero que la grabó; luego lo hizo el grupo musical infantil venezolano La Rondallita en noviembre de 1975 con la voz solista del niño Ricardo Cuenci.

«Se puede bailar hasta como si fuera una salsa»

En dicha grabación también participó Gregorio Arocha, quien tenía 22 años cuando hizo sonar el bajo para la melodía. “Como músico me siento orgulloso de ser casi fundador del Coro Infantil Venezuela y haber participado en esa grabación. Es un aguinaldo, pero tipo guarachita. Se puede bailar como si fuera una salsa”; dijo al medio La voz de América.

Aguasanta Márquez, actual directora del coro reaccionó a la noticia: «Nos alegra muchísimo que ahora todo el mundo conozca cómo es el aguinaldo tradicional venezolano infantil»; reseñó El Farandi.

El ranking Billboard de las 100 mejores canciones de Navidad de todos los tiempos valoró la conexión emocional, relatabilidad universal y un pegadizo inquebrantable de los temas festivos; en ese sentido situó en el primer lugar All I want for Christmas is you (1994), de Mariah Carey. Otro tema en español destacado fue Feliz Navidad (1970) de José Feliciano, dice El Universo.



