¡Revancha! Greta Thunberg ahora le dice a Trump que aprenda a manejar su ira

En el conteo de los resultados de las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump denunció fraude ante un posible triunfo de Joe Biden.

El actual presidente y contrincante del demócrata, Donald Trump, sostuvo que quieren robarle la elección y pidió detener los conteos de votos. Y, causa revuelo en las redes sociales, entre tantos mensajes por todo el mundo, uno que sobresalió en las últimas horas fue el de la activista ambiental Greta Thunberg.







Pues, Greta Thunberg toma la revancha en contra de Donald Trump y le dice que aprenda a manejar su ira. Con esto Thunberg le devuelve al primer mandatario la crítica, después de que él la juzgara en redes sociales hace unos meses por su mal humor.

La activista tiene la oportunidad de darle un muy necesitado consejo al presidente de Estados Unidos. Esto en cuanto a los constantes mensajes iracundos de Trump frente a los resultados desfavorables hacia él en las elecciones presidenciales.

Greta Thunberg en contra del calentamiento global le mandó un mensaje a Trump, después de los reñidos resultados electorales en Estados Unidos.

“Tan ridículo. ¡Donald debe trabajar en su problema de manejo de la ira y luego ir a ver una buena película clásica con un amigo! ¡Tranquilízate, Donald! ¡Tranquilízate!”, escribió Greta en su cuenta de Twitter. Esto al responder un tuit del mandatario en el cuál decía: “¡PAREN DE CONTAR!”, refiriéndose al conteo de votos.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020