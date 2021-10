La gruesa Bikina, el despido masivo y el colérico paciente

Compartir





















César Burguera

@CESARBURGUERA

La solitaria campaña. El “Amorfo Bribón” discute, en un interminable comedero, con su “Clan o Mafia familiar”, el mismo del vulgar saqueo o incesante pillaje, cuál sería la agenda a realizar dentro de su apagada y moribunda campaña. “Que no sea muy lejos y les advierto que solo caminaré dos cuadras, no estoy para esos trotes” recriminaba el “Deforme Ratero” mientas masajeaba circularmente su hinchado abdomen “Ayer en Guacara me hicieron sudar como un verdadero CERDO, dígame esa vaina trate de caminar como media hora y termine trastabillando, por cierto allí no nos acompañaba nadie, solo las 15 personas que pagamos y que nos cuesta una bola” dejaba deslizar el “Mórbido Timador”, quien la semana pasada decidió disolver su comando de campaña y sólo quedarse con los dilectos miembros de su delictiva pandilla. Con un cruel alegato señalaba “En ese comando lo qué hay es una cuerda de insalvables vagos y reconocidos chulos, eso no tienen votos ni en sus casas”. Ante esta injusta decisión de prescindir de su comando de campaña, algunos indignados dirigentes han iniciado el válido ejercicio de establecer contactos o “tender” puentes con los otros candidatos opositores, algunos ya han adquirido una edición ilustrada de nuestra Santa y Sagrada Biblia para salir al encuentro del Pastor Javier Bertucci, mientras otros prefieren adherirse al sendero de Armando Amengual. Los otrora candidatos Marco Bozo, Javier Prado y Hamid Ramos, sometidos a una innecesaria humillación y vejamen por los familiares caprichos del “Corcovado Analfabeta” han decido emprender el proceso de la lógica revancha, el necesario desquite y llegan a señalar “Este es el mismo patán, el mismo déspota de siempre, pero ahora es más imprudente porque está mucho más viejo, Enzo no tiene terrenal remedio y con nosotros no cuenta para el 21N”. Por ello desde un desolado callejón, donde se debía haber realizado un entusiasta recorrido, tan solo se logra escuchar a lo lejos, a través de un improvisado megáfono, la melancólica melodía “La Bikina” que nos recuerda

“Solitaria, camina la bikina

y la gente se pone a murmurar

Dicen que tiene una pena

Dicen que tiene una pena, que la hace llorar”.

Carlitos y su peligroso TEI. El síndrome de Trastorno Explosivo Intermitente (TEI) parece haber derrotado los efectos de los medicamentos que diariamente le son suministrados a Carlos Lozano y es que la pasada semana se produjo otro de estos episodios de arrebatada ira, de desenfrenada cólera y en esta oportunidad, contando lo la permisiva anuencia de la alcaldía de San Diego. El perturbado paciente del despiadado (TEI) arremetió contra una mujer y sus dos menores hijos. Con su mirada extraviada y sus ojos desorbitados llegaba a amenazar con arma en mano y dentro de su peculiar estado de delirio y éxtasis llegaba a proferir estridentes insultos en contra de la indefensa familia, pero nunca se percató que este nuevo arrebato, propio de su psiquiátrica enfermedad, iba a quedar plasmado en varios videos que debe ser irrefutable prueba para la actuación de los órganos competentes con el objetivo de impedir un trágico y letal desenlace por esta arrebatada dolencia. Aquí no hay espacio para el alegato de ser un atormentado perseguido político. Al tratar de indagar las razones por las cuales Lozano burló el cerco domiciliario que le impuso su junta de médicos, como eludió la severa vigilancia y hasta despojarse de la blindada camisa de fuerza, nos llega la explicación de que su pariente Julio Lozano, fiel custodio del trastornado paciente, se vio en la obligación de abandonar el recinto residencial para atender una sublevación por parte de miembros del partido VP, Gustavo López, Maru Carrozo y Reinaldo Carrero, los mismos beneficiarios del caso de Monómeros, quienes pretendían desbancar a Mariela Domínguez como coordinadora general de campaña, bajo el ardid de que era una irrecuperable inepta. Julio Lozano abortó el elaborado plan y proporcionó un espaldarazo a Mariela, quien igualmente ha servido como una suerte de referencia materna en el tratamiento y cuidado del iracundo convaleciente del Síndrome de Trastorno Explosivo Intermitente (TEI), pero este partidista descuido permitió que un dopado Carlos Lozano furtivamente escapara y volviera a reincidir en sus ya acostumbradas prácticas de violencia y agresividad.

La incuestionable encuesta. Mientras se observa el deprimente espectáculo de vejámenes e imposiciones, de cólera e irá, la pasada semana la empresa Datanalisis hacía público un estudio para conocer la opinión del ciudadano sobre el evento eleccionario del venidero 21N. De la encuesta se desprenden algunos aspectos que parecen anunciar lo inminente, lo inaplazable que ocurrirá en Carabobo el próximo 21N y es que Datanalisis advierte que la gestión llevada adelante por Rafael Lacava es valorada positivamente por el 77, 90% de los carabobeños, cifra sin precedentes en nuestra región y que adquiere mayor relevancia cuando la misma empresa encuestadora indica que el 73,80% de los consultados manifestaron su intención de participar en los comicios del próximo 21N. Sencillamente Datanalisis estadísticamente nos anuncia el descomunal revolcón. Y es que Rafael Lacava a través de su incansable esfuerzo, su inalterable compromiso encarna ese sentimiento que dinámicamente recorre cada espacio de este histórico territorio y que el sonoro triunfo será garantizado por una impecable maquinaria electoral y de organización diseñada por la principal expresión partidista de la revolución, como lo representa el PSUV, allí están dirigentes como Samuel Cohen, Miguel Flores, Alejandro Marvez, Miguel Burgos, Gustavo Gutiérrez entre otros imprescindibles referentes que diariamente se multiplican en cada uno de los municipios. Igualmente se han incorporado amplios sectores académicos, culturales y deportivos de la región para transitar juntos este fascinante sendero, es el ejemplo del partido político regional Carabobeños por Carabobo, cuyo coordinador general Giovanni Nani ha venido sumando voluntades con el objetivo de acoplarlas a toda esta blindada estructura electoral y organizativa. Nani también proclama que “el 21N vamos por todo”. Y esa es la verdad