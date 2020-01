Guaidó tomó control del Parlamento

Juan Guaidó logró ingresar al Hemiciclo en el Palacio Federal Legislativo y ahora lidera la sesión del Parlamento. Denunció agresiones por parte de los cuerpos policiales contra los parlamentarios y equipos de prensa.

Diputados de la oposición denunciaron el corte del servicio eléctrico del Parlamento.

“Bravisima” instalación por el chavismo

Luego de una «brevísima» instalación de Luis Parra, reconocido como titular del Parlamento por el chavismo, el presidente reelecto de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, tomó el control del hemiciclo en el Palacio Federal Legislativo para iniciar según indicó con el periodo ordinario de sesiones.

Guaidó ahora lidera la sesión del Parlamento

En declaraciones a la prensa, Guaidó aseveró que ingresarán a la sede de la AN «como corresponde». Pasadas las 10 de la mañana el jefe del Parlamento logró superar el primer piquete colocado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Guaidó denunció agresiones por parte de los cuerpos policiales contra los parlamentarios y equipos de prensa. De hecho, diputados de la oposición denunciaron el corte del servicio eléctrico del Parlamento.

ACN/redes/diarios

