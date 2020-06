Según Arreaza el diputado Juan Guaidó está en a embajada de Francia

El líder opositor Juan Guaidó está en embajada de Francia en Caracas; según el canciller Jorge Arreaza, tres días después de que el presidente Nicolás Maduro insinuara que el dirigente parlamentario está «escondido» en una sede diplomática.

«Nosotros no podemos ingresar a una residencia de una embajada de cualquier país; en este caso de España o de Francia, y que la justicia se (los) lleve por la fuerza. No se puede, no se puede».

Así contestó Arreaza en una entrevista radial a Unión Radio a la periodista Maripili Hernández, quien fue la que señaló que Guaidó se encontraba en la embajada gala.

Así como por Leopoldo López, quien se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador español en Caracas desde hace más de un año.

«Esperamos que esos gobiernos rectifiquen (…) y entreguen a los prófugos de la justicia a la justicia venezolana»; agregó Arreaza.

Asimismo, el canciller venezolano dijo que se trata de una «situación profundamente irregular».

«Es una vergüenza para la diplomacia de España, es una vergüenza para la diplomacia de Francia lo que ha ocurrido y eso les va a pasar factura muy, muy pronto»; continuó.

El lunes, Maduro insinuó que Guaidó estaba «escondido en una embajada«, aunque lo hizo sin mencionarlo expresamente, en un señalamiento que negó de inmediato el dirigente opositor.

«Te mienten», escribió el líder opositor momentos después en Twitter, asegurando estar «donde siempre, con la gente».

Desmienten declaraciones

Aunque, fuentes cercanas a Guaidó desmintieron las declaraciones del canciller Arreaza, en las redes sociales del parlamentario no se refirió al asunto.

Pero si lo lo hizo Alberto Fedérico Ravel: «[email protected]ó en Caracas como siempre dando la cara.Los que deben esconderse son los que tienen recompensa por Narcos».

