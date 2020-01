Guaidó en periplo Londres-Davos-París

Reuniones en el Parlamento del Reino Unido

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aterrizó en Londres; y mantendrá reuniones en el Parlamento del Reino Unido. El lunes participó en la III Conferencia Ministerial Hemisférica de la Lucha contra el Terrorismo; que se realizó en Bogotá.

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, llegó este martes a Londres, Inglaterra; para participar en diversas reuniones con representantes del gobierno británico; con motivo de la agenda internacional 2020.

El líder opositor también mantendrá encuentros con los migrantes venezolanos; en la ciudad de Londres y participará en la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos; que celebrará este martes en Suiza.

Guaidó viajó a Bogotá para una gira que incluye Davos y París

El presidente encargado y también presidente de la Asamblea Nacional; salió de Venezuela durante el fin de semana y llegó a Colombia el domingo en horas de la tarde; siendo esta la segunda vez que el parlamentario venezolano desafía la prohibición de salir de Venezuela; dictada por el régimen de Nicolás Maduro. La primera vez fue hace poco menos de un año cuando intentó desde Colombia; ingresar al país ayuda humanitaria desde la frontera colombiana.

Por su parte, el gobierno de Iván Duque recibió el domingo con honores al parlamentario venezolano y el lunes participó en la III Conferencia Ministerial Hemisférica de la Lucha contra el Terrorismo que se realizó en Bogotá.

ATENCIÓN | Presidente (E) de Venezuela @jguaido aterriza en Londres, Inglaterra en el marco de la #AgendaInternacional2020 donde sostendrá reuniones en el Parlamento, Gobierno y encuentro con la diáspora venezolana.

— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 21, 2020

ACN/EN/diarios

No deje de leer: Advierten sobre nueva crisis económica global(Opens in a new browser tab)