Guaidó promete no ir a elección ancipada

En entrevista con AP, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó; dijo el viernes que “no estamos dispuestos a ir ninguna farsa” si la oficialista Asamblea Nacional Constituyente convoca; a las elecciones legislativas con el actual Consejo Nacional Electoral; que controla el gobierno, y el mismo registro electoral.

Diosdado Cabello, dijo esta semana que le gustaba el 5 de enero de 2020; para realizar los comicios de la Asamblea Nacional; y llamó a los partidarios del gobierno a prepararse para esa consulta que; sostuvo, sería antes del 31 de diciembre del año entrante.

Guaidó, de 36 años de edad, sostuvo que si el régimen chavista insiste; en el adelanto de los comicios legislativos bajo las mismas condiciones que realizaron la elección presidencial de 2018; “sería mucho peor para el régimen tratar de burlarse de nuevo del pueblo de Venezuela y el mundo de esa manera”.

Otra farsa como la de mayo de 2018

La coalición opositora no participó en los comicios presidenciales de mayo de 2018; en los que Maduro logró la relección y consideró ese proceso una “farsa electoral”.

El Congreso, de mayoría opositora, concluye su periodo de cinco años a finales de 2020. Los comicios legislativos en Venezuela suelen realizarse a finales de año, poco antes de concluir el último periodo de sesiones.

Ante la posibilidad de que la oposición no participe en unas elecciones legislativas adelantadas, el analista Diego Moya Ocampos indicó que esa decisión no es ninguna sorpresa porque la oposición no reconoce que en Venezuela puedan darse elecciones libre en este momento.

Moya Ocampos dijo a la AP que si Maduro avanza en el adelanto de los comicios parlamentarios para cambiar la Asamblea Nacional “estaría cerrando la única institución que la comunidad internacional reconoce como democráticamente electa”.

Mi mandato es hasta lograr una elección libre dice Guaidó

Guaidó, que es reconocido por Estados Unidos y más de medio centenar de países como el presidente interino de Venezuela, admitió que planea mantenerse en ese cargo, que asumió el 23 de enero pasado, incluso después de que concluya su periodo como jefe de la Asamblea Nacional en enero próximo. “Mi mandato es hasta lograr una elección libre. Eso es lo que dice el artículo 233 de la constitución”.

“Soy el presidente encargado para convocar una elección realmente libre”, sostuvo el político, y agregó que en la oposición hay una “unidad de causa muy poderosa” que evitará que surjan conflictos internos sobre su permanencia en la presidencia interina de la nación suramericana.

En relación a los contactos que mantienen desde hace varios meses Estados Unidos con funcionarios del gobierno de Maduro, el líder opositor reiteró que estaba al tanto de esos diálogos y dijo que “todas las herramientas son necesarias”.

“Es parte de tratar de generar las garantías en todos los sectores para producir la transición”, acotó.

A pesar de que ya han pasado ocho meses desde que asumió la presidencia interina de Venezuela y no se han logrado los objetivos que se trazaron del “cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”, Guaidó se muestra optimista pero admite que “no hay una solución mágica”.

Agregó la oposición seguirá trabajando en la presión de calle, en hablarle a la fuerza armada, en la mediación del Noruega, y los diferentes grupos internacionales hasta lograr los objetivos que se plantearon para sacar a Maduro del poder.

ACN/AP/AFP/EFE