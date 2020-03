Gobierno señala a Guaidó de simular un atentado en su contra

El Gobierno de Nicolás Maduro asegura que Juan Guaidó simula atentado frustrado que sufre el pasado 29 de febrero en Barquisimeto; así lo indica el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.

«La verdad es que este ser está desesperado y si alguien dispara en la manifestación fueron los pistoleros de ese señor»; declara Rodríguez.

Guaidó simula atentado

El ministro de comunicación asegura que el Ejecutivo nacional; tiene en marcha una investigación para aclarar lo sucedido y asegura tener «pruebas y pistas» que probarían que Guaidó simula atentado, pues a su juicio con su equipo organizaron un montaje para culpar a Nicolás Maduro.

En este sentido, Rodríguez ha acusado directamente al equipo de Guaidó de contratar a un pistolero con antecedentes, Climaco Medina- alias ‘El Caracas, para que lo apuntara con un revólver con el propósito de montar un «falso positivo»; y culpar a las fuerzas de seguridad del Estado.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello; quien expresa «más fingido imposible, búsquense algo que más o menos convenza».

Diosdado asegura que Guaidó simula atentado

El dirigente muestra además un vídeo del presunto pistolero a sueldo de Guaidó; confesando el «montaje».

«El hombre me dijo que tenía que asustar a la gente, saca un revolver, me lo dio, me dijo que tenía que apuntar a la gente, amedrentarla y apuntar a Guaidó»; explica Climaco Medina, actualmente bajo custodia policial.

Cabe recordar, que Jua Guaidó, quien denuncia públicamente que intentaron asesinarlo mientras lideraba una manifestación, ha culpado directamente a Nicolás Maduro; de estar detrás de un «complot» para acabar con su vida.

