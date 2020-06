Guanipa: cerrar el Mercado Las Pulgas podría generar expansión del virus

No dejes de leer: Estas son las estaciones de servicio que surtirán gasolina a precio internacional en Carabobo

El Zulia se convierte en epicentro del Covid-19 en Venezuela, como si ya no tuviéramos todas las calamidades juntas, ahora se suma ésta que pone en riesgo a nuestra población.

El diputado por Primero Justicia, lamenta además que el Zulia sea el nuevo epicentro del COVID-19 en Venezuela. “Como si ya no tuviéramos todas las calamidades juntas; ahora se suma ésta que pone en riesgo a nuestra población”.

El primer vicepresidente de la AN, opina que esta medida carece de efectividad; “ya que lo que están haciendo es que la gente se vaya a otro lado y siga esparciendo el virus”.

Cerrar el Mercado Las Pulgas no es la solución, indica el diputado de la Asamblea Nacional zuliano Juan Pablo Guanipa, quien califica de errónea la medida; para prevenir el COVID-19.