Los Guevara y Danilo Anderson, reflexión ante la injusticia

Los Guevara y Danilo Anderson; Una reflexión ante tanta injusticia: Por Nasbly Kalinina.– Al poco tiempo en que empecé a escribir sobre los presos políticos unos amigos me pidieron que abordara el caso de los Guevara, el cual me asustó terriblemente porque de acuerdo a toda la información que logré recopilar eran inocentes del asesinato de Danilo Anderson y admitirlo públicamente sería asumir que el verdadero culpable estaba en libertad y hasta podría andar por Miami, ciudad en la que vivo, razón por la que me negué rotundamente.

Hace un par de semanas nuevamente mis amigos me pidieron escribir sobre ellos y esta vez me pusieron en contacto con Jackeline Sandoval de Guevara, esposa de Rolando, quien es además la directora ejecutiva de FUNDEPRO (Fundación para el debido proceso). Una mujer admirable que no ha cesado desde el año 2006 en defender a los presos políticos en su carácter de abogada penalista y familiar de tres hombres injustamente detenidos por un crimen que no cometieron.

Comienzo a entrevistar a mi colega, a investigar y ante su sed de justicia cierro los ojos, respiro hondo y recuerdo que mi mentor, Alfredo Romero, siempre dice que todos los presos políticos son iguales y que merecen la misma atención. Oro para llenarme de valor y tener la inspiración para hacer ver la cruel realidad tanto de Rolando, Otoniel, Juan Guevara, sus familiares como también de Danilo Anderson quien como fiscal del Ministerio Público desde donde quiera que se encuentre no descansa y aclama justicia; lo sé porque siento su pesadez al escribir su nombre y un profundo rechazo a los actos de corrupción en los que estuvo envuelto.

A casi 15 años de su asesinato, aún nos preguntamos: ¿Quién mató a Danilo?, ¿Cuál es el interés de seguir teniendo a los Guevara en cautiverio?, ¿Por qué no se ha respetado el debido proceso? y, sobre todo, ¿Por qué no fueron liberados de manera inmediata cuando los testigos reconocieron que habían mentido en las declaraciones en su contra? No hay pruebas que los inculpe, pero sí unas esposas e hijos que esperan tenerlos de regreso. Ya el sistema les ha robado demasiados años de estar juntos, ya sus lágrimas han llenado muchos lagos, sus suplicas les han abierto el entendimiento a miles así que ya es hora de que los responsables de su detención abran sus corazones y las rejas de sus celdas.

Ya es tiempo de que se investigue seriamente ese atroz crimen y que los verdaderos culpables salgan a la luz por el bien de todas las personas involucradas estén vivas o no. Como creyente estoy convencida que para poder ver a Dios tenemos que limpiar nuestra alma de todo mal y sí nos vamos antes de tiempo, sin tener la oportunidad de arrepentirnos y portarnos mejor, podremos lograrlo por medio de las oraciones y acciones de nuestros hermanos aquí en la tierra.

Es tiempo de unirnos, de abogar juntos por los Guevara y todos los presos políticos sin importar nuestras diferencias, pero también de rogar por el alma de quienes como Anderson aún están en las tinieblas.

#EsTiempoDeMisericordia

#LiberenAlosGuevara

#QueSeHagaJusticia

No deje de leer: Aprende a vencer tus miedos: La conferencia(Opens in a new browser tab)