Gustavo Alfaro analizará propuesta de dirigir a la Vinotinto

Desde que Rafael Dudamel tomó la decisión de irse, la directiva de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF); han propuesto a varios el dirigir a la Vinotinto, entre ellos a Gustavo Alfaro.

En los últimos días, le ofrecieron al que era encargado de dirigir a Boca Juniors en 2019; ser el técnico de la selección de Venezuela.

Aunado a ello, representantes de la FVF suman hasta ahora varios prospectos argentinos; sacando de las opciones a Diego Maradona descartado. Sin embargo, el otro nombre que se escucha y lee en los medios de comunicación es el de Jorge Burruchaga.

En este contexto, hace pocos días, el vicepresidente de la FVF, Jesús Berardinelli a través del programa radial Cielo Sports aseveró; «estamos estudiando a varios nombres para dirigir a la Vinotinto, hay muchos. Hay una comisión de selecciones pero entre los nombres no aparece (Diego) Maradona porque no es lo que se busca, no es una opción».

Gustavo Alfaro analizará la propuesta

Se conoció, que luego de la propuesta Gustavo Alfaro la analizará; pues la dirigencia venezolana tiene como objetivo lograr la clasificación al Mundial de Qatar 2022.

No obstante, varios analistas de fútbol dentro y fuera del país, presumen que podría ser rechazada.

De igual manera, el argentino sí estará presente en el Preolímpico de Colombia; con la intención de esperar por más propuestas interesantes de trabajo, más aún; luego de haber descartado el ofrecimiento de Chicago Fire de la MLS.

Sobre este tema, Berardinelli señaló que «se está encargando una comisión de selecciones y es solo para dirigir la mayor».

Con información: TyC Sports/Foto: Cortesía

