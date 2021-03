Gustavo Dudamel acumula otro premio Grammy a su exitosa carrera

El director venezolano Gustavo Dudamel ganó el Grammy y se unió a los premiados que no se vieron en la gala, pero no menos importante, entre ellos la mexicana Natalia Lafourcade, el argentino Fito Páez, el puertorriqueño Bab Bunny, entre otros.

La gala que se realiza en Los Ángeles, en su edición 63 dio a conocer a los ganadores de varias categorías; caracteriza por la pandemia, aunque con la presencia de artistas como Taylor Swift y Beyonce.

Debido a la gran cantidad de categorías que reconocen cada año los Grammy, la Academia de la Grabación de EE.UU. divide su ceremonia en dos partes: una gala previa, que no se televisa y donde se entregan por la mañana la mayoría de galardones; y la gran ceremonia, que tiene lugar en la tarde y que anuncia los premios más populares ya como parte de un enorme espectáculo en la pequeña pantalla.

Gustavo Dudamel ganó el Grammy

Fuera de las categorías puramente latinas de los Grammy, el venezolano Gustavo Dudamel, que recibió el premio a la mejor actuación orquestal por «Ives: Complete Symphonies» al frente de la Filarmónica de Los Ángeles.

El larense suma a su vitrina su tercer gramófono. Los otros dos fueron en 2012, dirigiendo la Sinfonía Nº4 de Johannes Brahms y el año pasado, como mejor director de orquesta por la pieza de Norman: Sustain.

Bab Bunny ganador

Asimismo, el rapero Bad Bunny ganó el primer Grammy de su trayectoria gracias al disco «YHLQMDLG»; que se llevó el galardón al mejor álbum latino de pop o urbano en una gala muy singular y adaptada a las restricciones del coronavirus.

Fito, Lafourcade y Niche

Igualmente, entre los latinos ganadores del Grammy 2021, están Fito Páez al mejor disco latino de rock o alternativo por «La conquista del espacio».

«Estoy tan nervioso… Bueno, no sé qué decir. Les queremos, les queremos»; indicó el argentino en una videollamada para agradecer el galardón.

Por su parte, Lafourcade se hizo con el reconocimiento al mejor disco de regional mexicano (incluye música tejana); por «Un canto por México, Vol. 1».

Además, Grupo de salsa colombiana Niche consiguió el gramófono dorado al mejor disco tropical por «40».

«Damos gracias a Dios por este maravilloso reconocimiento»; dijeron los integrantes de Grupo Niche, que dedicaron el premio a su fundador ya fallecido Jairo Varela y a su país Colombia.

Otros galardonados

En el apartado de mejor disco de jazz latino el vencedor fue el mexicano Arturo O’Farrill junto a The Afro Latin Jazz Orchestra por el álbum «Four Questions».

En su discurso de agradecimiento, O’Farrill subrayó la labor de todos los trabajadores de emergencias que han estado en primera línea para frenar el avance del coronavirus.

El pianista panameño Danilo Pérez, junto a Kurt Elling, obtuvo el Grammy a mejor al mejor disco de jazz vocal; por «Secrets are the Best Stories».

Otro triunfador latino fue el haitiano Kaytranada; que hizo doblete: mejor disco de música electrónica o dance por «Bubba» y mejor grabación dance por «10 %» junto a la artista de origen colombiano Kali Uchis.

Al margen de los latinos, la gala previa de los Grammy dejó algunas curiosidades como el premio para la legendaria Dolly Parton (mejor actuación o canción cristiana contemporánea por «There was Jesus» junto a Zach Williams); los dos reconocimientos póstumos para la figura del jazz Chick Corea; o el galardón de mejor álbum de música cristiana contemporánea para Kanye West por «Jesus is King»

