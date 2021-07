Gustavo Dudamel y Cristina Aguilera juntos en conciertos pospandemia

El venezolano Manu Bastidas se unió al staff de talentos del canal CNC Medellín, uno de los más importantes del país vecino donde no solo forma parte de los anclas del noticiero, sino que también presenta “Al aire con Manu Bastidas”.

Se trata de un espacio dedicado a entrevistar a figuras del entretenimiento. Actores, animadores, cantantes, presentadores de televisión, deportistas, comediantes, diseñadores y otras destacadas figuras han pasado por su micrófono, para conocer su faceta profesional y personal desde un punto de vista fresco, respetuoso y humano.

“Llego a la televisión colombiana tras un año de esfuerzos por redes sociales. Mostrando frescura, positivismo, sin amarillismo y mostrando el lado humano del artista, algo que mucha gente no hace porque solo se enfocan en la carrera como tal y eso gusto muchísimo al canal CNC Medellín, que me dio una gran oportunidad siendo el ancla del noticiero y ahora estrenando mi nuevo programa llamado ‘Al aire con Manu Bastidas’, donde llevo todo el trabajo que hice en redes, siempre representando a mi país, Venezuela”, comentó el larense.

Condición especial

Llegar a la televisión colombiana no fue fácil. Más allá de empezar de cero en otro país, a Manu le se le dificultó por sufrir de una enfermedad crónica.

“Sufro de una enfermedad llamada artritis reumatoidea juvenil desde los 18 años de edad, enfermedad hereditaria que me ha afectado las articulaciones y los huesos”, contó.

“La primera crisis me incapacitó un año, dejándome en silla de ruedas y sin poder caminar. Llegué a Colombia para buscar mi tratamiento, puesto que en Venezuela no había, y me tocó trabajar muchísimo sin tratamiento y debido a eso mi enfermedad avanzó”, relató el joven comunicador.

Actualmente se recupera de la última, que lo dejó sin poder caminar. Pero en lugar de llorar decidió vender pañuelos. “En ese año, con mucho esfuerzo empecé un proyecto llamado ‘De todo un poco’, donde hago entrevistas por IG Live a artistas, y así llevar un mensaje positivo y de entretenimiento a todas las personas que en esta pandemia la han pasado mal, recordándoles que siempre habrá alguien que está peor, y que siempre hay que agradecer a la vida y a dios por lo que tenemos”, explicó.

Primeros pasos

Manu Bastidas nació en Barquisimeto, ciudad donde dio los primeros pasos en la TV regional. Comunicador social de profesión, este joven sostuvo que se dio cuenta de sus cualidades como presentador, por lo que se estrenó como tal en el canal regional de barquisimeto Telecentro canal 11.

Más tarde, al llegar a la “Hermana República por motivos de salud, hizo lo que muchos migrantes venezolanos. “El inicio no fue nada fácil, pues no conocía a nadie y además aún no podía trabajar en mi área por muchos factores. Me tocó trabajar una semana en un semáforo, luego trabajar vendiendo sándwiches y donde mejor me fue en un restaurante de carnes”.

De todo esto quiere dejar un mensaje: “La vida es hermosa y hay que vivirla para saber de qué se trata y poder disfrutarla. El miedo es normal, pero si te limitas jamás serás feliz, porque estarás tan concentrado en el miedo que no podrás cumplir tus metas. Venezuela y el mundo necesita, personas que se atrevan y puedan dar algo a la sociedad para ser mejores seres humanos; solo cree en ti y en tus capacidades”.

