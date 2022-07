Gustavo Felice recibe Mara de Oro por 25 años de trayectoria en televisión

Compartir

Gustavo Felice recibe el Mara de Oro. Nacido en Caracas, Venezuela un 28 de enero de 1975. Es un conocido productor, editor y director de grandes canales, productoras y programas de televisión nacional e internacional que lo llevaron a escalar en lo más alto fuera de las fronteras de su tierra natal.

Gracias a sus 25 años de impecable trayectoria, la Fundación Mara de Oro de Venezuela e Internacional se enorgullece en premiarlo con este merecido galardón con la mención: Director y Editor de Televisión Venezolano con Proyección Internacional.

Felice en el año 1997 obtuvo el título de Técnico Superior Mención Publicidad en el Instituto Universitario de Tecnología de Venezuela; así mismo realizó cursos importantes como “Colors” conducido por HBO Latin America Group en el año 2013; Fotografía Digital (Nivel 1) en FOTOARTE (Escuela de fotografía) en el 2014 y ADOBE PREMIERE CC 2015 conducido por POSA STUDIO CREATIVO; todos ellos realizados en su ciudad natal.

Inició su carrera desde muy temprana edad en Venevisión; tuvo la oportunidad de formar parte de importantes canales de televisión como Meridiano Televisión y el desaparecido Radio Caracas Televisión (RCTV).

También trabajó en la agencia publicitaría ARS Publicidad, reconocida a nivel internacional en el que era el responsable de la asistencia de post producción.

De igual manera perteneció a la productora de cine y televisión 3R Producciones, en donde se encargaba de la edición de televisión; videos corporativos, productor de campo y de estudio, camarógrafo, director de casting, director comercial.

Ese recorrido le permitió formar parte del equipo de postproducción de la cadena de canales premium Norteamericana HBO Latin American Group; destacándose en la edición y producción de muchas de sus piezas audiovisuales promocionales.

Durante 9 años fue el responsable de la edición de video de promos y programas especiales de televisión ON AIR para HBO y sus canales filiales (HBO, HBO2, HBO PLUS, HBO FAMILY, HBO SIGNATURE, MAX, MAX UP, MAX PRIME y CINEMAX), así como sus servicios ONLINE HBO GO y HBO ONDEMAND en Latinoamérica, Brasil y el Caribe.

Su trabajo en Venezuela en HBO MAX lo llevó a formar parte del crew de edición de la franquicia de reality show EXATLÓN, perteneciente a la productora ACUN MEDYA GLOBAL, producido en República Dominica; para luego ser ascendido a director de EXATLON MÉXICO TV Azteca y luego director de EXATLÓN USA.

Durante ese tiempo, Gustavo Felice formó parte de los equipos de pre producción, producción y post producción para así incluir su identidad en el look and film del programa; transmitido en Telemundo perteneciente a la cadena de canales NBC, desde allí su carrera ha estado en total ascenso.

De República Dominicana salta a México donde dirigió y creo contenido en los exitosos reality show LA VOZ y MÉXICO TIENE TALENTO para el canal TV Azteca; wl venezolano también ha participado en la dirección y edición de importantes videoclips musicales como el de la cantante dominicana Henya, entre otros.

Distinguido galardón

Con más de 25 años de trayectoria profesional, Gustavo Felice alcanza su distinción Mara de Oro como Director y Editor de Televisión con Proyección Internacional.

“Destacando la importancia que tiene para nuestra organización, Fundación Mara de Oro de Venezuela e Internacional, el desarrollo de los medios de comunicación y todos quienes hacen posible poder materializar grandes proyectos audiovisuales”; afirma la Licenciada Olga Lira, Vicepresidenta Corporativa de tan respetada organización.

