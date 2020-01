Marca exclusiva de Gwyneth Platrow promociona una «Vela con aroma de vagina»

El actor Lou Ferrigno, que interpretó a «Hulk» en la Serie de TV de finales de los 70, está a punto de experimentar otra transformación increíble.

El fisicoculturista de 68, años tomará juramento como delegado del Sheriff (Alguacil) del condado de Socorro (Nuevo México) la próxima semana, según un reporte oficial del estado.

Lou Ferrigno, se convirtió en delegado de reserva en la Oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo en California en 2012; y fue miembro del grupo de sheriff voluntario de Arizona Joe Arpaio en el 2016, donde ayudó a patrullar la frontera entre Estados Unidos y México.

El alguacil del condado de Socorro, William Armijo, cuya jurisdicción está ubicada justo al sur de Albuquerque, dijo que Lou Ferrigno desempeñará un papel crucial en los esfuerzos de reclutamiento de nuevo personal para el departamento.

A partir de 1973, Ferrigno ganó varios títulos de fisicoculturismo, incluidos Mr. America y Mr. Universe; tiempo en el cual también se desempeño como trabajador en una fábrica de Brooklyn, Nueva York, según el sitio web del actor.

Sin embargo, el papel por el que es es mejor conocido Ferrigno, fue su rol protagónico en la Serie de TV de 1977-83 «The Incredible Hulk» (El Increíble Hulk), pero también ha actuado en otros programas y películas, incluyendo «I Love You, Man» y un papel recurrente en la comedia «The King of Queens».

