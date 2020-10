Habitantes de El Parral protestaron este viernes en la noche por apagones

Cansados de los constantes apagones habitantes de El Parral en Valencia protestaron la noche de este viernes en las inmediaciones del CC Piazza.

En medio de la oscuridad y alumbrados por la luz que son alimentadas por algunas plantas eléctricas de locales comerciales, los vecinos se concentraron con pitos.

Los carabobeños contaron sentirse cansados de estar sin energía eléctrica todos los días durante la última semana sin tener explicación de parte de las autoridades.

El señor Alberto López, vecino de El Parral, explicó por qué protestaron:

«No tenemos electricidad desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, sin aviso. Estamos en época de invierno que es cuando hay mayor capacidad de generación de electricidad».

Lamentaron el silencio por parte del gobernador Rafael Lacava.

«Nadie dice nada, el gobernador está escondido, el otro que llegó tampoco, el alcalde ni sale. Eso no puede ser».

Para la señora Greta Mayer las razones por las que protestaron en El Parral son mayores: No tenemos luz, no tenemos gas, no hay gas, o hay gasolina.

Se mostró preocupada por la crisis de salud: «no tenemos hospitales, la gente está muriéndose de covid-19, no hay cómo ir a una clínica, y cuesta un realero».

«Aquí lo que la gente gana son 400 mil bs y una clínica cuesta 26 mil dólares. O sea que tienes que morirte».

En esta zona, según los vecinos que protestaron, la electricidad se interrumpe todos los días por un mínimo de cuatro horas.

