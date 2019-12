Habitantes de San Blas I alertan desbordamiento de cloacas y mala calidad del agua

El desbordamiento de aguas residuales es uno de los principales problemas en servicios públicos de los habitantes del estado Carabobo, el olor y las enfermedades que conlleva vivir con las cloacas a pocos metros de las casas, afecta la calidad de vida de los vecinos, así lo denunciaron también habitantes de la urbanización San Blas I en Valencia.

El olor se percibe en todo el sector, las aguas servidas adornan las calles sin la atención debida por parte de Hidrocentro, los vecinos han optado por no hacer uso del espacio público e irse a sus apartamentos en los que también fallan todos los servicios públicos.

La señora Ana Graciela Luzardo, vecina del lugar, expresó «aquí habría que ver quiénes no tienen alergias ni problemas respiratorios, quiénes son a los que no se les está cayendo el cabello. ¡Esto es terrible debido al desbordamiento de aguas residuales! El agua literalmente era barro, y cuando llega el agua no hay electricidad, dime tú quién puede tener salud así», precisó que cuando acude a la farmacia no hay medicinas y cuando va al ambulatorio no hay médicos «y si los hay entonces no hay tensiómetro».

«Por favor, que alguien me diga cómo yo puedo sentarme a comer si no puedo abrir las ventanas, tengo que encerrarme en el cuarto donde me muero de calor porque nunca hay electricidad«, así relató la señora Ana Graciela cómo transcurren parte de los días en su vida.

Por su parte, Reidi Martínez, contó que cocina poco o recetas sencillas para ahorrar gas doméstico ante las fallas en el suministro, «cuando se me acaba me toca pedirle a un vecino (…) a cada rato gasto comprando agua potable, hasta 15 botellones he comprado».

Gabriela Ortiz, madre de un niño, destacó que el agua les llega sucia, amarilla y con mal olor por lo que celebrar cuando llega es absurdo.

Los vecinos relataron que tampoco cuentan con alumbrado público lo que hace que eviten salir en las noches ante el temor que les genera.

Lee

Hidrocentro mantiene en incertidumbre a la ciudadanía

https://www.acn.com.ve/hidrocentro-mantiene-incertidumbre-ciudadania/