Crea hábitos en lectura de libros online durante la cuarentena

Con el cese de la cuarentena generada por el COVID-19; mundialmente conocido como coronavirus por la corona que adorna su ponzoña; también llegaran acontecimientos esperados por la paz del mundo, entre ellos, la unión que se dará entre las dos Coreas; predice la mentalista Nancy Salcedo Deiviz, reconocida nacional e internacionalmente por sus innumerables pronósticos.

Reconciliación mundial entre los pueblos.

Entre sus aciertos está el anuncio, el año 1985, de la llegada de un hombre negro a la presidencia de EEUU. Treinta y cinco años después, llega a la presidencia de los EEUU, Barack Obama como presidente de esa nación.

Y hoy en día debido a la contingencia existente en el mundo con el problema del Coronavirus se confirma como el continente asiático altamente afectado por éste virus, está siendo mermado política y económicamente a nivel mundial, cayendo su expectativa como potencia a nivel mundial.

La propagación inesperada de éste virus por el mundo ha iniciado el despertar de la conciencia mundial, y esto confirma mis predicciones dónde expreso que urge la unión de las Américas entre sí y de estas con los cuatro continentes del mundo para enfrentar el reto de volver a levantar la economía mundial.

La unión de las dos Coreas

En algunos de los videos que están colocados en mi web también hable sobre la unión que se daría entre las dos Coreas, y es así que por ello digo que no pasará mucho tiempo en que se dará una reconciliación mundial entre los pueblos. Dios nos está haciendo un llamado para que tomemos más en serio no sólo el planeta, sino también nuestra aptitud ante los demás seres vivientes.

La unión de todos los pueblos del mundo debe ir enfocada a trabajar en conjunto hacia la búsqueda del diálogo para una salida a los problemas climatológicos (contaminación atmosférica, ríos y mares) y de salud; así también debe evitarse las prácticas nucleares y las confrontaciones bélicas para frenar aún más las propagaciones de toda enfermedad.

La pitonisa relató en sus vaticinios que la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet gobernaría por dos períodos, que sería pieza clave en las Américas, y es así como en el 2010 la nombran porta voz de la ONU. Actualmente, indica Nancy Deiviz, que en un futuro la doctora Michelle Bachelet, como médico, se activará con más énfasis; no sólo en relación al coronavirus sino a otras enfermedades removidas en el mundo; y trabajando en conjunto con las fuerzas armadas de cada país.

Origen de las predicciones

Todo ello, es producto de una visión que tuvo la vidente en el año 1985 donde “realizó un viaje astral hacia una provincia donde había varias personas y en la que realizaban operaciones sin anestesia. Allí había una mujer blanca que daba a luz a un niño blanco que en cuestión de segundos se convirtió en la visión en un niño de color. La persona era una doctora parecida a la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el lugar me habló diciéndome que el niño era el hombre que gobernaría al mundo. En ese momento nos abrazamos los cuatro: la doctora, la mamá del niño, el niño (que ya se había convertido en hombre) y yo, representando nosotros como personas a los cuatro continentes, dándose a futuro la franca unión de las Américas entre sí y de estas con el resto del mundo.

También Nancy Deiviz pronóstico que aumentaría el protagonismo de las mujeres en todos los ámbitos laborales, especialmente a nivel gubernamental y en las presidencias de los países.

En el año 2019, el 22 de Marzo, Nancy Salcedo hizo un pronóstico basado en una visión que tuvo el 2 de Diciembre del 2015, de cuya evidencia dejó constancia legal en la notaría Pública Octava de la ciudad de Caracas, Venezuela, dónde hablo de las propiedades benéficas que podrían llegar a encontrarse en la saliva del perro para la curación de enfermedades como el coronavirus o el Zika. En esta visión estaba sentada en un banco en una plaza de Venezuela, y un perro se sentó en mis piernas. Seguidamente el perro empezó a lamerme por las manos, luego los brazos y después las mejillas. En seguida me vi dentro de un vehículo en la parte trasera. Adelante iban dos personas, un hombre y una mujer; que podrían representar unos guías espirituales, porque nunca les llegué a ver el rostro.

El carro iba totalmente cerrado, sigue el relato; en la vía nos conseguimos una niña entre cinco o seis años parada en la calle; y no había nadie más en ella. El chofer no paró para recogerla ni para saber que hacia ahí. Y yo me pregunte; porque no paro a averiguar porque estaba esa niña sola en pleno día.

Más adelante nos conseguimos personas moribundas y algunas muertas. Y me volví a preguntar; si el perro me había inmunizado con su saliva antes de pasar por esa zona… En la visión, la edad de la niña me estaba indicando que la vacuna para esta epidemia podría estar saliendo entre cinco o seis años; después de la fecha en que tuve la visión, es decir, a partir de Diciembre del 2015; y que también los niños podrían ser más inmunes a esta enfermedad. El encierro del carro significaba que tendríamos que estar aislados por esta enfermedad. Y el número de personas que éramos, o sea tres, podría indicar el tiempo en que estaríamos en cuarentena, tres meses.

La saliva del perro…

En el documento también advertí; que no se trata de que las personas usen la saliva de los perros de forma directa sobre sí mismas; porque de esta manera puede ser más bien perjudicial para el ser humano; sino que le hacía un llamado a los científicos para que estudiaran más a fondo; los elementos que puedan estar contenidos en la saliva de algunos perros; y, que aún no han sido descubiertos; con el fin de curar enfermedades como el Coronavirus Chino, el Zika, u otras dolencias que actualmente ataquen a la humanidad.

Y también hacía un llamado al gobierno nacional; para que se prestara más atención en vacunar no sólo a la población interna; sino también a la que ingresara de otros países. Además es importante que el ser humano tome mayor responsabilidad; tanto en cuidar a los animales que tiene como mascotas; como así también, al resto de los animales que viven en este planeta; ya que, no han sido ellos precisamente los causantes de estos problemas; sino nuestra continua e indebida ocupación del ambiente la que lo ha malogrado y ha cambiado el ecosistema.

Es importante también que como medio de protección espiritual; coloquen desde ya un ramo hecho de palmas benditas y espigas de trigo en las puertas de sus casas; y también es importante que se mantenga diariamente la oración.

Todo esto ya fue editado con anterioridad dentro de otro pronóstico; el día 22 de Enero del 2020, en varios diarios digitales nacional e internacionalmente; los cuales pueden ver a través de mis redes o en mi página www.nancysalcedodeiviz.com.

Pronósticos cumplidos

Entre los más importantes pronósticos que ha hecho la vidente mentalista Nancy Salcedo Deiviz a nivel nacional e internacional y que ya se han concretado están:

Toque de queda nacional en Venezuela por efectos de medidas económicas, 23 de Febrero de 1989 (suceso ocurrido el 27 de Febrero de 1989)

Triunfo del Presidente Nelson Mandela a la Presidencia de Suráfrica, 14 de Septiembre de 1990 (suceso ocurrido en Abril de 1994)

Triunfo del Dr. Rafael Caldera a la presidencia de la Republica como última alternativa del estilo de democracia conocido hasta entonces, 19 de Agosto 1993 (suceso ocurrido en el año 1995)

Personaje relacionado con el área militar regirá y cambiará el destino de Venezuela, su mandato se extenderá por dos periodos. Abril año 1991 (suceso ocurrido en el año 1999 con el arribo de Hugo Rafael Chávez a la presidencia)

Cuba se abre a los Estados Unidos y al mundo, 10 Agosto del 2000, (suceso ocurrido el 13 de Abril del 2015)

Nicolás Maduro gana elecciones presidenciales venezolanas, 2 Abril 2013, (suceso ocurrido 14 Abril 2013)

