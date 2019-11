Hacking y ciberespionaje: principales amenazas mundiales en el 2020

Un grupo de organizaciones internacionales contra la explotación sexual criticó el miércoles a Instagram como un «paraíso para los depredadores sexuales», en el marco de una campaña para denunciar comportamientos abusivos en la popular plataforma fotográfica.

«Es hora de #WakeUpInstagram, y evitar que florezca el paraíso de los depredadores sexuales. Instagram necesita priorizar la seguridad de los menores, no la accesibilidad de los menores a los adultos, en su plataforma», afirmó Haley Halverson, vicepresidenta de promoción y divulgación para el Centro Nacional sobre la Explotación Sexual, en un comunicado enviado por correo electrónico a las agencias de noticias.

La organización de Halverson, con sede en EE.UU., se unió a Collective Shout en Australia y Defend Dignity en Canadá; todos grupos que afirman haber recopilado «cientos» de comentarios de depredadores sexuales en las publicaciones de Instagram de niñas menores de edad, así como evidencia de tráfico sexual y acoso sexual infantil.

Los grupos tienen varias demandas a la red social propiedad de Facebook: Instagram debe cambiar su configuración para que los adultos no puedan enviar mensajes directamente a los menores; debería «arreglar» su algoritmo para eliminar los comentarios sexuales y gráficos de las fotografías de menores.

«La plataforma basada en imágenes de Instagram es un paraíso para los depredadores para acicalar y explotar sexualmente a menores. Instagram es cómplice de estos crímenes si no mejora sus políticas actuales para proteger mejor a los niños», dijo Glendyne Gerrard, directora de Defend Dignity.

Instagram utiliza tecnología de comparación de fotos para eliminar lo que caracteriza como «material de explotación infantil conocido» y para eliminar de forma proactiva la desnudez infantil. La compañía también trabaja con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

Un portavoz de Facebook, proporcionó a la cadena Fox News la siguiente declaración por correo electrónico:

“Cualquier contenido que ponga en peligro o explote a los niños es impensable y no tiene cabida en Instagram. Tenemos políticas que prohíben este tipo de contenido y utilizamos tecnología proactiva para encontrar y eliminar contenido que representa un riesgo para los niños».

