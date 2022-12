Hallan muerto al salsero Lalo Rodríguez en Puerto Rico (+ vídeos)

Compartir

Elio Leiros lleva en su haber siete temas que lo han posicionado entre los favoritos del público. Hoy nos presenta formalmente «Mi Otra Mitad».

Cuenta con ritmos urbanos que llevan su sello artístico, con el que cerrará un año lleno de muchos viajes, canciones, nuevas alianzas.. En fin, repleto de logros.

«Les presento formalmente ´Mi Otra Mitad´ un tema que estoy seguro lo harán suyo» comentó Elio quien dejó saber que fue escrito por los hermanos Edgar y Luis Barrera, ganadores de dos Latin Grammy este año y juntos, suman más de 20 reconocimientos de la Academia.

Se sumaron en la composición: Luis Miguel Gómez Castaño (Casta) quien trabajó en el tema «La bachata» de Manuel Turizo, así como también en ‘Junio’ de Maluma y ‘Mami’ de Karol G, Andrés Jael Correa Ríos y Richi López quienes hicieron toda la producción del más reciente disco de Kany García.

Estos reconocidos talentos hicieron de este tema, el nuevo hit de Leiros. El video fue filmado en Madrid, España y ya está disponible en su canal de YouTube: Elio Leiros.

En diciembre, el artista venezolano viajará a Argentina para reunirse con sus fans y hacer su primer acercamiento con los medios de comunicación.

Tiene planeado hacer un lanzamiento junto a una presentación en vivo de la que aún no ha revelado detalles.

Ficha musical “Mi Otra Mitad”

Produced by: Luis Barrera Jr, Casta

Written by: Edgar Barrera, Luis Miguel Gomez Castaño, Andres Jael Correa Rios, Richi Lopez, Luis Barrera Jr

Mixed By: Luis Barrera Jr

Mastered By: Luis Barrera Jr

Recording Engineer: Alejandro «Ramalejo» Ramirez, Richi Lopez, Luis Barrera Jr.

LINK «Mi Otra Mitad»: https://open.spotify. com/track/ 0T81JXxNEmdTliUNB7fVXK?si= AQRISNXYRTCM1dHLOcBwxg

