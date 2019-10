Haluros de plata

Veraz…/Amaneció de golpe el poder judicial de Carabobo: Por Robert Alvarado.- “Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.” Javier Sicilia Zardain, periodista mexicano.

Me quedo asombrado cada día más con este poder judicial venezolano, pareciera que todo es una imposición justicia para aparentar el hacer cumplir la ecuanimidad judicial. Es decir que este Poder está corrompido por “pillos”, como los que calificó una vez y denunció a voz populi el ex Magistrado del TSJ Luis Velásquez Alvaray (https://www.youtube.com/watch?v=FfXGKPIAe5g), una mafia dentro del poder judicial, que se dedicaban entre otras cosas, a la manipulación de expedientes, ocultamiento de antecedentes penales y cobro de altas comisiones, son varias las evidencias que revelan el modus operandi de la tribu judicial que llaman “La banda Los Enanos”. Pero esto llego a su llegadero como aquella película: “Amaneció de golpe”, (https://www.youtube.com/watch?v=wPVGJnRI1ao) film venezolano sobre los eventos que se suscitaron la noche del golpe de Estado en Venezuela el año 1992 la cual traigo a colación algo que se conoció en las redes sociales una denuncia hecha por el periodista José Rafael Ramírez en NOTICIAS JR, (https://cutt.ly/yeuI9UR) demostró algo monstruoso que presuntamente comete Soraya Pérez Ríos, Juez Superior Penal del estado Carabobo contra los hermanos agricultores Rodríguez Valbuena. Tuvo que intervenir el Ministerio Publico por noticia críminis, de conformidad con lo previsto en los artículos 285, ordinal 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; 108, ordinales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal y artículo 34 numeral 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Considerando como un hecho público, notorio y comunicacional.

No es de negar el periodista Ramírez impuso la verdad como sea, algo parecido que paso con el caso Watergate (https://www.youtube.com/watch?v=OXnteGksg7E), un escándalo político que supuso una crisis constitucional en los años setenta del siglo XX en los Estados Unidos. Unos reporteros del The Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, descubrieron información sobre irregularidades que implicaban a niveles superiores del Departamento de Justicia, el FBI, la CIA y la Casa Blanca. Woodward y Bernstein entrevistaron a Judy Hoback Miller, la contable de Nixon, quien reveló información sobre el mal manejo de fondos y registros que estaban siendo destruidos. El escándalo concluyó con la renuncia obligada del presidente Richard Nixon. Con esta lucha de NOTICIAS JR (https://cutt.ly/ueuI8p2) se logró la verdad en días pasado le dan la libertad a los hermanos Rodríguez Valbuena y se comienza una investigación exhaustiva del caso por parte Ministerio Publico y privan de libertad contra los 11 funcionarios del CICPC-Carabobo que le inventaron el delito de atraco a los agricultores. Por la delictual actuación en el caso de la juez Soraya Pérez Ríos, integrante de la Corte de Apelaciones y su hijo Gabriel Acosta Pérez, el Ministerio Público solicitó la aprehensión de once funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) adscritos a la Sub Delegación Las Acacias, en el estado Carabobo, entre ellos la del comisario Wilfredo Mendoza. El juez Ángel Gómez del Tribunal 5to de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, procedió a dictar las privativas de libertad solicitadas por las representantes de la Fiscalía Trigésima Segunda con competencia en delitos comunes y Fiscalía Décima Tercera, con competencia en materia de Corrupción.

Los afectados con esta medida judicial son:

Comisario Wilfredo Mendoza. Detective Agregado Luis Ramírez. Detective Jefe Amilcar Baroni. Detective agregado Javier Hurtado. Detective Agregado Robert Pérez. Detective Agregado Frank Pulido. Detective Agregado Pablo Ascanio. Detective Agregado Luis Flores. Detective Soriangel Pantoja. Detective Jack Moyetones. Detective Javier Barráez.

A los funcionarios se les imputan los delitos:

Simulación de hecho punible Uso indebido de Arma orgánica Agavillamiento 4. Peculado de uso Abuso de funciones. Tráfico de influencias.

Lo más cumbre del caso solo está detenido el Comisario Wilfredo Mendoza, supervisor de Investigaciones de la Sub Delegación Las Acacias, quién fue llevado a la sede del CICPC Plaza de Toros, en Valencia. Los demás picaron caucho, pero como dice una frase coloquial para este caso: “verdugo no pide clemencia” ellos saben lo que le esperaba si los agarran

Una simulación de un hecho punible y que se hizo eco el director del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). el Comisario Douglas Rico, por su cuenta de Instagram (douglasricovzla) “Cuatro detenidos por robo en residencias de Valencia: José Antonio Henrique Díaz (23), José Alexander Martínez Pinto (23), Jorge Arturo Rodríguez Valbuena (25) y Argelis José Rodríguez Valbuena (26), ingresaban a las residencias portando armas de fuego de distintos calibres y someten a los residentes, para despojarlos de sus pertenencias. Mediante arduas averiguaciones realizadas por funcionarios de la Subdelegación Las Acacias se logró aprehensión de los mencionados en la Urbanización Los Mangos, parroquia San José, municipio Valencia del estado Carabobo; fueron recuperados un vehículo, marca Toyota, modelo 4Runner, placas AB616SA e incautados cuatro teléfonos celulares, dos chalecos antibalas, un facsímil de arma de fuego, tipo sub fusil, marca Tippmann A-5, utilizada para practica de paintball y un arma de fuego tipo pistola, marca Star, calibre 9mm. Los detenidos fueron puestos a la orden de la Fiscalía 32° del Ministerio Público del estado Carabobo.” Varios medios de comunicación sacaron esa noticia porque los policías actuantes del caso montan toda esta parafernalia para detener a los hermanos agricultores Argelis José y Jorge Arturo Rodríguez Valbuena, así como sus amigos, José Alexander Martínez Pinto y de José Antonio Enríquez Díaz. Que la juez Soraya Pérez Ríos, acusó falsamente a los detenidos de haberla intentado atracar. Según como dice para tratar de salvar a su hijo Gabriel Acosta Pérez del delito de estafa que este había cometido a los hermanos Rodríguez Valbuena. No sé lo que pensará el comisario Douglas Rico, de este caso porque jugaron con él su acción de buena fe y el expuso a los hoy victimas de Soraya como unos delincuentes. Nuestra Carta Magna dice en su artículo 58 “La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Por eso le digo dele el derecho a réplica a los antes mencionados y excúsese de este hecho bochornoso que pone en mal esta institución y que no sea otros cangrejos más de aquellas películas (https://www.youtube.com/watch?v=yxU3Fr2O7Xk&t=53s), (https://www.youtube.com/watch?v=vKBe12rJZhQ&t=3614s) que protagonizo Miguel Ángel Landa.

No sé lo que pueda pasar con estos antes mencionados en que madre e hijo involucrado en este hecho en que días pasados lo denuncie hice mi columna anterior: “Nepotismo judicial reina e impera en Carabobo” que solo la Fiscalía General de la Republica actuó en el caso por noticia críminis, pero el Inspector General de Tribunales, el Magistrado del TSJ Dr. Marco Antonio Medina Salas, y no sé si conoce si ha hecho una investigación de los efemérides de lo antes relatados en contra de la abogada Soraya Pérez Ríos, Juez Superior Penal del estado Carabobo. Que ella por vía oficio tenía que haber sido destituida del cargo y puesto ella y su hijo a la orden una investigación por parte del Ministerio Publico.

