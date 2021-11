Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

El finlandés, Valtteri Bottas se lleva la carrera sprint de cara al gran premio de Brasil, Verstappen y “Checo” con gran actuación mientras Lewis Hamilton se recuperó del último lugar al quinto con un impulso brillante.

Bottas, comenzando con neumáticos blandos desde P2, comenzó con un gran lanzamiento para sacar el liderato de Verstappen quien se abrió en la primera vuelta pero rescató la P2 al volver a pasar a Sainz poco después. Cuando esos neumáticos blandos comenzaron a ceder, Verstappen se acercó a Bottas pero terminó a 1,1 segundos del finlandés para quedarse con la P2. Sainz, mientras tanto, mantuvo a raya a Sergio Pérez. Ambos con grandes actuaciones.

Valtteri Bottas wins his second #F1Sprint!

He took the lead ahead of Max Verstappen from lights out and held him off to take the 🏁#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/Xf3aKsVomR

— Formula 1 (@F1) November 13, 2021