Lewis Hamilton gana en Portugal y bate récord de Michael Schumacher (+ vídeos)

El británico Lewis Hamilton supera a Michael Schumacher al ganar el Gran Premio de Portugal, se convirtió en el piloto con más triunfos en la historia de la Fórmula Uno, con 92, una más que la leyenda alemana.

Hamilton, quien salió desde la cuerda, fue escoltado en el podio por su compañero de Mercedes; el finlandés Valtteri Bottas y cerró el holandés Max Verstappen, de Red Bull.

Una victoria que acerca más al inglés a la otra meta de esta temporada pandémica que ya suma 12 válidas, empatar el número de títulos que está en poder también del convaleciente «Schumi» que acumula siete.

«Todavía no he tenido tiempo para pensarlo realmente, todavía sigo mentalmente en la carrera»; respondió Hamilton a una pregunta sobre la importancia de ser, a partir de ahora a los 35 años, el poseedor del récord de victorias en F1.

«Se lo debo a la gente de la escudería que no deja de innovar y de trabajar»; añadió el campeón británico, que ha levantado cinco de sus seis títulos mundiales con Mercedes.

El piloto de Stevenage se puso al frente de la carrera en la vigésima vuelta al adelantar a su compañero Valtteri Bottas que terminó segundo; ya no se movió de ahí pese al clima incierto salpicado por algunas gotas de lluvia y fuertes ráfagas de viento.

«Hoy ha sido duro pero sobre todo ha sido una cuestión de temperaturas»; señaló el ganador, ya que los pilotos tuvieran que lidiar con el desgaste de sus neumáticos, además de su difícil calentamiento, en el asfalto nuevo de Portimao.

La marca estuvo en poder de Schumacher por 14 años, el 1 de octubre de 2006, en el Gran Premio de China.

La siguiente carrera de F1 será dentro de siete días en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari en Imola (Italia) con el GP de la Emilia-Romaña en juego, un paso más para el británico que cada vez se acerca más al objetivo principal.

Campenatos del mundo (6): 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019

GP disputados: 262

Escuderías: McLaren (2007-2012), Mercedes (desde 2013)

Debut: Australia 2007 (3º)

Primera victoria: Canadá 2007

Último triunfo: Portugal 2020

Victorias: 92 (nuevo récord)

Podios (victorias incluidas): 161

Pole positions: 97

Vueltas rápidas: 52

Puntos obtenidos: 3.687

Clasificación final en el Mundial de pilotos: 1º (2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019); 2º (2007, 2016); 4º (2010, 2012, 2013); 5º (2009, 2011)

An achievement for the ages 9️⃣2️⃣

A driver they'll talk about for generations to come 🙇

Congratulations @LewisHamilton 👊#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/maPTNUIosL

— Formula 1 (@F1) October 25, 2020