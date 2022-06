Con un elenco de mujeres llega Hamlet al Teresa Carreño

Compartir

Sin caer en el cliché de la masculinidad, un excelente grupo de actrices venezolanas se prepara para llevar a las tablas la reconocida obra Hamlet de William Shakespeare en el Teatro Teresa Carreño.

En rueda de prensa desde el restaurant Modo Caracas, ubicado en Chacao, la productora Clas Producciones junto al elenco y la dirección de la obra, ofrecieron todos los detalles de este importante montaje teatral.

Dirigida por José Manuel Suárez y con Daniela Alvarado como protagonista, esta pieza teatral tendrá solo cinco funciones para el público venezolano.

Luis Olavarrieta, periodista y animador, fue el conductor de este espacio en el que las actrices explicaron la preparación que llevan a cabo cada día para interpretar los papeles.

«Yo respeto mucho más adaptaciones (…) este montaje va de mostrar un poco más de mi rol como dramaturgo, la salsa es una manera de acercarnos al personaje», fue la explicación del también actor al comentar que en la obra los asistentes podrán escuchar el género musical salsa.

Nohely Arteaga, Carmen Julia Álvarez, Adriana Romero, Grecia Augusta, Claudia La Gatta, Elba Escobar, Raquel Zapata, Stephany Cardone Fulop, son algunas de las actrices que estarán en escena.

Claudia Salazar, en representación de la producción, aseguró que Hamlet es el retorno de las grandes actrices a un gran espacio como el Teatro Teresa Carreño.

«¿Por qué no atraverse a hacer grandes proyectos por este país, el país y el público lo merecen», dijo.

¿Cómo nació la idea de montar Hamlet?

Salazar recordó que hace un año José Manuel Suárez le llenó la cabeza con la gran idea de hacer un espectáculo, «luego de dos horas hablando de este gran proyecto, comenzamos a visualizarlo… Van a ver un Hamlet que nadie se espera», adelantó.

«Ha sido un viaje largo pero todos los días cuando me despierto y voy al ensayo me da felicidad ver a las mujeres del montaje, al equipo de producción que está empujando para que lleguemos de la mejor forma posible al estreno», aseguró Suárez.

«Orgullosamente estamos sacando este montaje hacia adelante, hay que seguir insistiendo, siguiendo nuestro instinto, nuestras ganas».

Gustavo Arreaza, presidente del Teresa Carreño, habló acerca de la sinergía del equipo de la producción como del teatro para lograr llevar a cabo esta iniciativa.

«El verdadero valor del teresa está en sus trabajadores. El sentido de pertenencia es inmenso. Abrimos los brazos a cada uno de los venezolanos que hace arte», afirmó Arreaza.

El funcionario manifestó que cuentan con una amplia programación artística para este año 2022. «Nos vemos en el Teatro Teresa Carreño», finalizó. Arreaza, también estuvo en la rueda de prensa de la obra César y Cleopatra que será presentada en este mismo espacio.

Hamlet en la salas Ríos Reyna del Teatro Teresa Carreño

Para Daniela Alvarado interpretar el papel de Hamlet fue tan duro que se cuestionó el haber elegido el camino de la actuación.

La actriz aplaudió el trabajo del ensamble, «estoy muy agradecida de vivir este momento porque Hamlet es una oportunidad actoralmente hablando, es la oportunidad que cualquier actor quiere en su carrera pero no una actriz, entonces cuando se presenta esta oportunidad, y lo reconozco, me ha costado muchísimo, he llorado, (…) pero ha sido cuesta arriba, les va a parecer raro, mi deseo en este momento es estrenar».

Hamlet está a pocos días de estrenarse ya que del 9 al 12 de junio se estarán realizando las cinco funciones.

Para más información pueden dirigirse al teatro.

