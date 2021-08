Héctor Rodríguez confirmó que México será sede de la negociación con la oposición

Compartir





















Este miércoles Héctor Rodríguez, gobernador del estado Miranda, confirmó que México será la sede de la negociación entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro.

El funcionario, sin embargo, no mencionó cuándo comenzarán las conversaciones oficiales.

“Hay una firme voluntad de que la vía debe ser democrática, de que debemos trabajar juntos para que aquellos que no apuestan a la democracia no tengan otra opción; de que renunciemos a la violencia, al odio. Está la mesa puesta para sentarnos en México. Ojalá eso se consolide, que vayan todas las oposiciones”, expresó Rodríguez.

El gobernador, junto a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020; forma parte de la delegación chavista en el proceso de negociación.

México será sede de la negociación con la oposición

Dijo que escogieron México como sede porque ha tenido una posición de no involucrarse en los temas internos en Venezuela; y que además le genera confianza a todas las partes involucradas.

“Ha tenido una actitud colaborativa, respetuosa y todas las partes se sienten conformes con la posición política que ha tenido”; subrayó.

Rodríguez afirmó que “ayuda muchísimo” el hecho de que en la presidencia de Estados Unidos; esté el demócrata Joe Biden y no el republicano Donald Trump.

“La agenda de Trump era muy agresiva e irracional, que estaba además construida en función de los intereses norteamericanos y no de los venezolanos. El gobierno de Biden quita un poco esa irracionalidad. Creo que los venezolanos tenemos que hacer un esfuerzo porque la dinámica interna sea discutida entre venezolanos. Nosotros no podemos poner la política venezolana en manos de países extranjeros; sea Estados Unidos, Rusia, China. Los venezolanos tenemos que tomar nuestras propias decisiones”, dijo.

“Hay muchas contradicciones entre los bloques de la oposición. El diálogo lo tenemos que llevar con pinzas. Creo que los chavistas cometimos un error al agrupar a toda la oposición y tratarla a toda por igual, estamos tratando de corregirlo y ver que hay variedad, que hay quienes no quieren un golpe de Estado; una intervención militar o que no todo opositor está de acuerdo con las guarimbas o el bloqueo. Asumíamos que todos los que no estaban de acuerdo con nosotros eran apátridas”, agregó.

ACN/El Nacional

No dejes de leer: Diosdado Cabello advirtió que podría haber «actos de sabotaje» en primarias

Infórmate al instante únete a nuestro canal de Telegram NoticiasACN